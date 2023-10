Tiếp tục đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại hơn trong đảm bảo vệ sinh môi trường

(Baonghean.vn) - Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phát huy năng lực sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 7/10, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (10/10/1973 - 10/10/2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh; Nguyễn Văn Đệ - uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Hiệp hội MTĐT và Khu công nghiệp Việt Nam; đại diện cán bộ lãnh đạo, nhân viên công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, lãnh đạo công ty nhấn mạnh, hiện nay Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An có trên 500 lao động, trên 60% là lao động nữ. Đảng bộ công ty có 5 chi bộ. Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp vệ sinh thành phố Vinh được thành lập vào ngày 10/10/1973 theo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh. Qua nhiều giai đoạn phát triển, tháng 05 năm 2016 Công ty chuyển qua cổ phần hóa, quy mô lớn hơn, phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty liên tục mở rộng thị trường về quy mô ngành sản xuất, luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao cũng như đáp ứng tốt những yêu cầu của khách hàng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển về quy mô, năng lực sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là mốc son quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và triển vọng.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận sự phấn đấu không ngừng của cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An trong suốt 50 năm phấn đấu, lao động đã luôn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động công ty đã làm thay đổi căn bản công tác vệ sinh môi trường, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, và tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty, đồng chí Bùi Thanh An chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công ty. Ảnh: Hoài Thu

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng với Nghệ An thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nhất là việc mở rộng không gian đô thị và xử lý rác thải vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tiếp tục chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, trang cấp thiết bị đầy đủ. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy đoàn kết, năng động sáng tạo, tiếp tục phát triển vốn nhà nước có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền cùng người dân tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để tăng năng suất lao động hơn nữa.

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cũng được nhận Bằng khen của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam trao tặng. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị để tăng năng suất lao động hơn nữa. Nghiên cứu mua sắm xe tải nhỏ vận chuyển rác trong khu dân cư, bố trí điểm thu gom tập kết rác thải đô thị hợp lý, hiệu quả hơn…

Bên cạnh đó, công ty cũng cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác để thực hiện xử lý rác theo công nghệ tiên tiến hiện đại hơn. Phát huy truyền thống, năng động sáng tạo trở thành doanh nghiệp ngày càng có uy tín hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho ông Nguyễn Chí Thông. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, các đồng chí tham dự lễ kỷ niệm đã trao bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho ông Nguyễn Chí Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An vì đã có thành tích đóng góp trong công tác. Cũng tại buổi lễ, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An được nhận Bằng khen của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam trao tặng.