Tin mới nhất về cơn bão số 3 cập nhật lúc 14 giờ ngày 07/9: Bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

- Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa:

+ Từ chiều ngày 07/9 đến hết đêm 07/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

+ Ngày và đêm 08/9: có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

- Phía Tây Bắc Bộ: từ chiều ngày 07/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.