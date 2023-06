Tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đảm bảo từ ngày 23/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Công ty Điện lực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ ngày 23/6/2023 hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo từ ngày 23/6/2023 hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.

Công ty Điện lực Nghệ An kính báo từ ngày 23/6/2023 hệ thống điện tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.

Trung tâm điều khiển xa - Vận hành hệ thống lưới điện Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: PV

Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty Điện lực Nghệ An xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố... Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và cảm thông của Quý khách hàng sử dụng điện trong việc tiết giảm điện thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An phát tờ rơi, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, Công ty Điện lực Nghệ An kính đề nghị Quý khách hàng, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm và thực hiện điều chỉnh phụ tải phi thương mại tự nguyện (DR) để công tác cung ứng điện được an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng.

Công ty Điện lực Nghệ An kính báo thông tin tới UBND tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ban, ngành, Quý khách hàng, Quý cơ quan thông tấn báo chí!