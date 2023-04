Tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế. Về phía tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đồng chí Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Tham dự có các đồng chí: No-bi-hả Tông-pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bua-ngân Hum-xay-nhạ-phum - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng; cùng lãnh đạo các sở, ngành.

LÁNG GIỀNG GẦN GŨI, TRUYỀN THỐNG HỢP TÁC LÂU ĐỜI

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống tốt đẹp, lâu đời của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung, hai tỉnh Xiêng Khoảng - Nghệ An nói riêng ngày càng chặt chẽ và đơm hoa kết trái.

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, an ninh chính trị của tỉnh Xiêng Khoảng ổn định, các mục tiêu phát triển đều đạt theo kế hoạch. Năm 2022, kinh tế tăng trưởng 4%, tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GDP) đạt hơn 4.651 tỷ Kíp. Xiêng Khoảng thu hút đầu tư toàn xã hội được hơn 2.325 tỷ Kíp, trong đó có 9 doanh nghiệp của Nghệ An với tổng vốn đầu tư 94,7 tỷ Kíp...

Cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, kịp thời của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng cho tỉnh Xiêng Khoảng trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng cho rằng, hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực công tác như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, nông - lâm nghiệp, văn hóa - du lịch, công tác biên giới, quy tập hài cốt, đối ngoại nhân dân...

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng, đặc biệt là thị xã Phôn Sa Vẳn giàu truyền thống văn hóa và cách mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, có thể tự hào khẳng định Nghệ An - Xiêng Khoảng là một trong những cặp tỉnh láng giềng gần gũi, có bề dày truyền thống hợp tác, hữu nghị và đoàn kết lâu đời, sâu rộng và ngày càng được bồi đắp bền chặt.

Phát huy truyền thống đó, tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nước Lào giai đoạn 2017-2022, tỉnh Nghệ An đã tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với tỉnh Xiêng Khoảng, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt, hiệu quả.

THỐNG NHẤT TIẾP TỤC HỢP TÁC HIỆU QUẢ, SÂU RỘNG

Tại hội đàm, 2 tỉnh thống nhất đánh giá, trong giai đoạn 2017-2022, hợp tác giữa Nghệ An và Xiêng Khoảng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác đối ngoại Đảng được tăng cường, đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi Đoàn, hợp tác giữa các ban Đảng. Nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại của 2 dân tộc.

Hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển cũng được triển khai tích cực. Trong đó, nổi bật là dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng với quy mô 200 giường bệnh do Chính phủ Việt Nam tài trợ, với tổng mức 497,245 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần xây dựng và đang tiến hành bàn giao thiết bị, chuyển giao công nghệ và dự kiến khánh thành vào tháng 5/2023.

Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 7 trụ sở công an bản với tổng nguồn kinh phí đầu tư 3,4 tỷ đồng cho tỉnh Xiêng Khoảng; Tỉnh giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng tổng cộng 5 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sỹ. Các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nông lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật diễn ra tương đối sôi nổi.

Tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xiêng Khoảng. Từ năm 2017 đến nay, Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo theo diện học bổng toàn phần cho tổng cộng 264 cán bộ, học sinh, sinh viên của Xiêng Khoảng; tổ chức nhập quốc tịch cho 370 công dân 2 nước theo Thỏa thuận song phương.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đối ngoại nhân dân cũng được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh nói riêng và hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Tỉnh Nghệ An cũng đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác phối hợp tổ chức tìm kiếm, quy tập, đưa về nước 555 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó tại tỉnh Xiêng Khoảng là 466 hài cốt liệt sĩ.

Sau hội đàm, lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng thống nhất ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 trên 8 nhóm nội dung: Hợp tác chính trị, ngoại giao; hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, thông tin tuyên truyền, khoa học công nghệ, nông, lâm nghiệp, giao thông vận tải; hợp tác công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Hai tỉnh cũng thống nhất hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; giải quyết vấn đề người di cư tự do, chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn trong vùng biên giới 2 nước; công tác kết nghĩa 2 bên biên giới và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.