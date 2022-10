Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 500 triệu đồng giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn)- Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi thư thăm hỏi, ủng hộ 500 triệu đồng góp phần cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.



Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời gửi hỗ trợ 500 triệu đồng để chung tay góp phần khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; tiếp tục xây dựng và phát triển.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru (bão số 4), trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều địa phương. Nặng nề nhất là tại huyện Kỳ Sơn, trận lũ quét lịch sử đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà của các bản thuộc xã Tà Cạ. Trong những ngày qua, bên cạnh các đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm, chính quyền các cấp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã chung tay, hỗ trợ cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Thành phố Hà Nội ủng hộ 3 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 2 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm; Tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 500 triệu đồng...