Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh có các đồng chí: Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ Tư vấn; PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ phó Tổ Tư vấn; Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam; TS Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT, THẲNG THẮN

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng về quy trình, trách nhiệm chuẩn bị, biên tập và ban hành nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng dự thảo, nghe và cho ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.



Tiểu ban Văn kiện của tỉnh đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, thông qua cuộc làm việc này, các thành viên trong Tổ tư vấn với tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm sẽ có nhiều đóng góp quan trọng để giúp Tiểu ban Văn kiện xây dựng được Báo cáo chính trị có giá trị tổng kết toàn diện, khoa học, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm về đánh giá hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí trong Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đồng thời, Báo cáo chính trị thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, đề ra được chủ trương, định hướng lớn, khả năng dự báo và đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống xã hội, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ tiếp theo.



Đồng chí Lê Xuân Đại - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có những góp ý về đánh giá lại kết quả thu ngân sách nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Mặc dù đánh giá công tác cải cách hành chính trong nhiệm kỳ vừa qua được thực hiện quyết liệt, ráo riết, nhưng ông Lê Xuân Đại cho rằng tốc độ cải thiện môi trường đầu tư vẫn còn chậm. Vì vậy, trong dự thảo Nghị quyết giai đoạn 2020 - 2025, Nghệ An phải quyết tâm phấn đấu cải thiện thứ hạng môi trường đầu tư…

Đồng chí Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Trần Ngọc Chính đề nghị cần có giải pháp để khai thác tiềm năng của tỉnh một cách ngang tầm, phát triển từ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Đặc biệt, Nghệ An quan tâm nâng cao mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 40% trong 5 năm tới, trong đó cần phát triển thêm một số đô thị.



Với vị trí của TP. Vinh, trong Báo cáo chính trị cần có một mục viết riêng về đô thị này, đúng tính chất là đô thị trung tâm vùng có tính chất liên kết vùng; là đô thị biển gắn với KKT Đông Nam.

Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đề nghị cần tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống cảng biển; xác định vùng nông nghiệp công nghệ cao ở miền Tây Nghệ An để có chính sách cho khu nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch, nhất là du lịch lịch sử, sinh thái.

TS Nguyễn Sỹ Dũng đánh giá trong bối cảnh hiện nay, Nghệ An đang có cơ hội rất lớn sau dịch Covid -19, do đó khuyến nghị tỉnh cần nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa tiềm năng của Nghệ An. Đối với các giải pháp, bên cạnh thu hút nguồn lực, phát triển hạ tầng; cần tập trung cải cách hành chính, áp dụng mô hình quản trị nhân lực hiện đại, hiệu quả.

TS Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Hồ Xuân Hùng cho rằng, trong phần hạn chế nên đánh giá thêm chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn, tạo đột phá; chưa khai thác được nhiều thế mạnh từ rừng, du lịch và văn hóa lịch sử.



Về phần nhiệm vụ, giải pháp, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam đề nghị phải xác định rõ phát triển hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng nông nghiệp sạch; khuyến khích tích tụ và tập trung, từ đó xây dựng cánh đồng lớn; thúc đẩy được ngành chế biến lâm sản gỗ và ngoài gỗ; có giải pháp sử dụng hiệu quả hơn các nông, lâm trường;..

PGS. TS Trần Đình Thiên đề nghị Báo cáo chính trị nên có thêm phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Nghệ An cần đặt mục tiêu phát triển cao hơn; muốn vậy cần phải lựa chọn được tọa độ đột phá mạnh để có ưu tiên chính sách.

Đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Trương Đình Tuyển đề nghị Báo cáo chính trị cần phải phân tích kỹ bối cảnh rõ hơn khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu tác động của dịch Covid -19; xu hướng bảo hộ đang khá mạnh trên thế giới làm toàn cầu hóa chững lại; thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



Bên cạnh đó, đồng chí cũng gợi mở thêm một số phương hướng phát triển cho tỉnh như: kết nối Vinh - thị xã Cửa Lò; phân cấp mạnh, tạo cơ chế đặc thù cho thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai phát triển mạnh hơn, bền vững hơn; đẩy nhanh phát triển kinh tế số và phải coi đây là bước đột phá.

LÀM SÁNG TỎ NHIỀU VẤN ĐỀ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định ý kiến các thành viên Tổ tư vấn rất giá trị, không chỉ giúp Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện Báo cáo chính trị, mà còn giúp hình thành những ý tưởng và hành động để đưa Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Trao đổi về những nhìn nhận, nút thắt của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp cốt lõi của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là phải phát huy được nội lực một cách hiệu quả hơn nữa; đồng thời bày tỏ mong muốn các thành viên Tổ tư vấn thời gian tới tiếp tục chia sẻ, tham gia với tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu của nghị quyết. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung thêm phần nhận định tình hình đặt trong bối cảnh của nhiệm kỳ tới, qua đó làm tiêu chí để xây dựng chương trình hành động cụ thể hơn. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các đồng chí trong Tổ tư vấn đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị với tinh thần, thái độ hết sức trách nhiệm, tâm huyết; đặc biệt là thẳng thắn chỉ rõ những điểm nghẽn, điểm cản trở đối với tỉnh.



Tiểu ban Văn kiện cũng nhìn nhận rõ hơn nhiều vấn đề từ khâu đánh giá, dự báo tình hình, nhìn thấu bối cảnh; tầm nhìn, tư duy chiến lược qua tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ tư vấn góp ý về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Tiểu ban Văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị.