Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 18/3, đoàn công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lâm Thị Duyên, trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Dự buổi lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa có đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, lãnh đạo UBND xã Tà Cạ, bản Hòa Sơn và đông đảo bà con đến chia vui cùng gia đình bà Duyên có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Được khởi công từ ngày 24/12/2022, ngôi nhà được xây dựng có diện tích 60m2, thiết kế cấp 4; trị giá 100 triệu đồng.

Ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp, cùng với sự chung tay góp sức vận chuyển nguyên vật liệu của bà con dân bản.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Sơn chia sẻ: “Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, không để ai ở lại phía sau, công chức người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An luôn tham gia tích cực để có những đóng góp hỗ trợ cùng các cấp chính quyền xây dựng một số ngôi nhà tình nghĩa tặng đồng bào khó khăn, cũng như các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Ngôi nhà tình nghĩa tặng hộ gia đình bà Lâm Thị Duyên nằm trong chương trình xây dựng hỗ trợ nhà cho người nghèo năm 2022 của TAND hai cấp tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, hưởng ứng phát động của Tỉnh ủy Nghệ An theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo tại tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã đăng ký xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa, giai đoạn 2023 – 2025 và sẽ tiến hành khảo sát, khởi công trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong ngày 18/3, đồng chí Trần Ngọc Sơn đã tham gia động thổ khởi công 1 ngôi nhà tình nghĩa do Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An quyên góp xây dựng tặng hộ gia đình ông Lữ Văn Liêng, tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn./.