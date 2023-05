Trả lời kiến nghị cử tri thị xã Hoàng Mai về việc chậm hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân theo chính sách khai thác biển xa

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Anh Tuấn nhân dịp được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 10/5, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII đã tổ chức buổi họp mặt các Trưởng đoàn tham gia.

(Baonghean.vn)- Sáng 10/5, đoàn công tác Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.