Triệt phá đường dây ma túy do người Lào cầm đầu, thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá

Khoảng 3h sáng 23/12, tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng là Đà Xìa Tụ Vàng (SN 1996) và Vừ Xồng (SN 1999) cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.

Tại hiện trường thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá. Được biết đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây này.

Đối tượng Đà Xìa Tụ Vàng và Vừ Xồng tại cơ quan công an. Ảnh: Vương Linh

Quá trình đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng là Chìa Đơ (SN 1964), Xổm Chay (SN 1993) và Di Và (SN 1997) cùng trú tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Đây là 3 đối tượng nằm trong đường dây có vai trò giao dịch mua bán và nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu. Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Tang vật được lực lượng công an thu giữ và kiểm đếm. Ảnh: Vương Linh

Xác định đây là các đối tượng hết sức mạnh động và có trang bị vũ khí nóng, Ban chuyên án đã tiến hành họp và lên kế hoạch, đưa ra những phương án đấu tranh một cách kịp thời, kỹ lưỡng. Đồng thời tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giám sát, nắm mọi di biến động của đối tượng.