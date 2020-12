Trung vệ Bùi Tiến Dũng và 'hot gril' Khánh Linh tiết lộ thiệp cưới như...vé xem bóng đá!

Vợ Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Khánh Linh hào hứng khoe mẫu thiệp cưới mà cô và Tiến Dũng sẽ gửi đến khách mời dự lễ thành hôn của cả hai diễn ra vào tháng 1/2021... Tấm thiệp được thiết kế có phong bì bên ngoài và một tấm thiệp phía trong như vé xem một trận đấu bóng đá. Cả bộ thiệp đều mang sắc đỏ, gợi nhắc tới màu cờ sắc áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trên phong bì và trong thiệp đều có ảnh cưới của cặp vợ chồng mặc trang phục áo thi đấu của cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

Thiệp cưới của vợ chồng Tiến Dũng được thiết kế sáng tạo, gây chú ý của cư dân mạng.

Đầu thiệp còn in lớn dùng chữ "The perfect match" (Trận đấu hoàn hảo) gắn liền với nghề nghiệp của chú rể. Vé mời đính kèm một thẻ lịch trình hình tròn có in ảnh của hai vợ chồng cùng thời gian chi tiết các hoạt động trong hôn lễ. Cụ thể, 17h bắt đầu đón tiếp, cô dâu chú rể chụp ảnh cùng khác mời; khai tiệc lúc 18h30, hôn lễ chính thức bắt đầu lúc 19h với màn tổ chức và trao nhẫn cưới. Tiệc sẽ kết thúc lúc 21h.

Khoe thiệp cưới xịn xò, bà xã Bùi Tiến Dũng tự khen: "Nể sự sáng tạo của mình ghê. Ưng cái bụng". Tiến Dũng sau đó cũng đã chia sẻ lại story của Khánh Linh như thể hiện sự đồng tình với vợ sắp cưới.