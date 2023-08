U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Derby cân sức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trận tứ kết đầu tiên của giải vô địch U15 Quốc gia sẽ là trận Derby Nghệ Tĩnh giữa U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cân tài, cân sức.

Mặc dù chỉ lọt vào vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia với tư cách là một trong những đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất nhưng U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu cực kỳ xuất sắc tại vòng bảng để chễm chệ ngôi đầu bảng A.

Nằm tại bảng đấu khá khó khăn với sự góp mặt của chủ nhà U15 Bà Rịa Vũng Tàu, U15 SHB Đà Nẵng hay U15 PVF-CAND nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Thọ đã thi đấu tự tin để giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận đấu.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc giành ngôi đầu bảng A. Ảnh tư liệu: VFF

Có thể thấy lối chơi của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia năm nay là vô cùng khó chịu. Tiền đề cho lối chơi đó chính là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Thọ chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Xa hơn nữa, tại vòng loại vừa qua, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chỉ để thủng lưới 7 bàn. Rõ ràng hàng phòng ngự của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là một thử thách không nhỏ cho hàng công của U15 Sông Lam Nghệ An.

Không chỉ phòng thủ chắc chắn, hàng công của đoàn quân Hoàng Thọ cũng đang có phong độ rất cao. 34 bàn tại vòng loại và 6 bàn thắng tại vòng chung kết, hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là hàng công xuất sắc nhất tại giải vô địch U15 Quốc gia năm nay. Chính hàng công này đã từng ghi 3 bàn vào lưới U15 Sông Lam Nghệ An để giúp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng với tỷ số 3-1 tại vòng loại.

Nổi bật trong lối chơi của đoàn quân Hoàng Thọ là các cá nhân như Văn Khánh, Thái Bảo, Quang Lê và Thanh Bình. Đặc biệt là bộ đôi Văn Khánh và Thái Bảo, những người được coi là linh hồn trong lối chơi của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bộ đôi này sẽ khiến cho hàng thủ U15 Sông Lam Nghệ An phải có một ngày làm việc vất vả.

Trái ngược với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không thật sự tốt tại vòng chung kết U15 Quốc gia năm nay. Sau trận thắng 2-0 trước U15 Khánh Hòa thì phải rất vất vả thầy trò huấn luyện viên Quang Trường mới có được 1 điểm trước U15 Tây Ninh. Ở lượt trận đấu cuối cùng, sau khi đã chắc chắn lọt vào vòng tứ kết, U15 Sông Lam Nghệ An đã để thua 1-3 trước U15 Hà Nội qua đó xếp thứ 3 tại bảng C.

Thành tích không thực sự tốt này của U15 Sông Lam Nghệ An có thể bắt nguồn từ thời tiết không thuận lợi tại Bà Rịa Vũng Tàu. Những cơn mưa tầm tã khiến cho mặt sân trơn trượt gây khó khăn cho lối chơi ban bật nhỏ của đoàn quân huấn luyện viên Quang Trường. Bên cạnh đó, những toan tính về lựa chọn đối thủ cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến trận thua 1-3 trước U15 Hà Nội.

U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu chưa thật sự tốt tại vòng bảng. Ảnh tư liệu: Trung Thành

Tuy vậy, bước vào vòng tứ kết này thì chỉ cần những sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Do đó đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường phải có sự chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng đối đầu với U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Niềm hy vọng của các cầu thủ U15 xứ Nghệ chính là tiền đạo Lê Tấn Dũng người đã có 9 bàn thắng tại vòng loại và 2 bàn thắng tại vòng chung kết. Bên cạnh đó những cái tên như Hồ Hữu Nhật Sang, Hà Đức Nguyên hay Cao Hoàng Đạt cũng sẵn sàng tỏa sáng để giúp cho U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng.

Ở vòng loại vừa qua, trong hai cuộc đối đầu, mỗi đội đều có được 1 chiến thắng. Do đó đây được dự đoán là một cặp đấu tứ kết cân tài cân sức và đội bóng nào bản lĩnh hơn, may mắn hơn thì đội bóng đó sẽ là người giành được chiến thắng. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường sẽ có được một trận đấu xuất sắc, qua đó giành được chiếc vé vào vòng bán kết giải U15 Quốc gia năm nay.