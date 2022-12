U21 Sông Lam Nghệ An vs U21 SHB Đà Nẵng: Đầu xuôi đuôi mới lọt

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu được đánh giá là “khó thở”, U21 Sông Lam Nghệ An phải cố gắng từng trận để có chiếc vé đi tiếp. Và U21 SHB Đà Nẵng là thử thách đầu tiên của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

U21 Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là cơ hội rất lớn để có thể nâng cao số lần vô địch lên con số 6. Điểm tựa của đội bóng xứ Nghệ vẫn là hàng thủ chắc chắn và hàng tiền vệ chất lượng. Ở trận ra quân có lẽ huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến sẽ giữ nguyên bộ khung vừa vô địch môn bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022.

Đó là thủ thành Chu Văn Tấn, người đã thi đấu rất xuất sắc với những pha phản xạ nhanh nhạy và khả năng ra vào hợp lý. Hàng phòng ngự vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như trung vệ đội trưởng Lê Văn Thành, trung vệ Hồ Khắc Lương và tuyển thủ U20 Việt Nam Hồ Văn Cường.

Ở hàng tiền vệ sẽ là nhạc trưởng Đinh Xuân Tiến kết hợp với tiền vệ Nguyễn Văn Bách tạo nên cặp tiền vệ trung tâm của đội bóng xứ Nghệ. Thi đấu ở phía trên chính là bộ ba Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú và Phan Bá Quyền những người sẽ hỗ trợ cho tiền đạo Lê Khánh Toàn.

U21 Sông Lam Nghệ An muốn sử dụng một đội hình mạnh ở tuyến giữa kiểm soát thế trận giành thế chủ động trong các pha tấn công. Các đợt lên bóng của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ được luân chuyển qua chân của tuyển thủ U20 Việt Nam Đinh Xuân Tiến. Tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi Mạnh Quỳnh và Bá Quyền sẽ giúp cho các đường tấn công biên của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thêm phần sắc sảo. Trong đó tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh sẽ là ngòi nổ quan trọng nhất của U21 Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó các tình huống cố định cũng sẽ là những miếng đánh được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ rèn luyện kỹ để mở ra những cơ hội khai thông bế tắc trong thế trận giằng co.

Ở bên kia chiến tuyến, U21 SHB Đà Nẵng cũng có những cái tên rất đáng chú ý. Đó là trung vệ từng được gọi lên đội tuyển Quốc gia Việt Nam Lương Duy Cương, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2022 Nguyễn Phi Hoàng hay tiền vệ của tuyển U23 Việt Nam Phạm Văn Hữu. Điều đáng tiếc là cầu thủ Phạm Đình Duy không thể góp mặt trong thành phần tham dự vòng chung kết giải U21 năm nay.

Tuy thành tích tại vòng loại U21 của U21 SHB Đà Nẵng không quá xuất sắc (2 thắng, 1 hòa và 1 thua) nhưng với những cá nhân xuất sắc có mặt trong đội hình thầy trò huấn luyện viên Võ Phước vẫn sẽ là một đối thủ khó nhằn cho các cầu thủ đội chủ nhà.

Với việc ra quân phải gặp chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An, ban huấn luyện U21 SHB Đà Nẵng sẽ áp dụng lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh với mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm. Ngòi nổ nguy hiểm nhất của U21 SHB Đà Nẵng là Nguyễn Phi Hoàng. Chắc chắn hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có một ngày làm việc vất vả trước tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2022 này.

Trong một bảng đấu có mặt cả U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Đông Á Thanh Hóa, không ai muốn nhận thất bại ở trận ra quân do đó đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn quyết liệt và hấp dẫn của các cầu thủ trẻ. Hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến sẽ giành được một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân và thi đấu thành công tại vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh niên 2022.