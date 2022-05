Vạch rừng tìm... nhà máy nước

(Baonghean.vn) - Sau 4 năm triển khai đề án Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ Nghệ An đã thực hiện 3.115 công trình, phần việc bảo vệ môi trường thiết thực; 42 điển hình tập thể và cá nhân được biểu dương.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đậu mùa khỉ có "nguy cơ trung bình" đối với sức khỏe cộng đồng ở cấp độ toàn cầu.

(Baonghean.vn) - Năm 2022 này, thị xã Cửa Lò có 2 đội thiếu niên và nhi đồng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24. Thị xã Cửa Lò đặt quyết tâm đạt thành tích cao tại giải năm nay .

(Baonghean.vn) - Nguyên có 3 tiền án, trong 1 lần đi chơi cùng bạn, lấy lý do cầm giúp điện thoại, Nguyên đã chiếm đoạt điện thoại di động của bạn thậm chí còn vào mạng xã hội nhắn tin cho bạn của bạn chiếm đoạt tiền.

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, tại sân vận động huyện Quỳ Châu, đội bóng đá Nhi đồng đang tích cực tập luyện để tham dự giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022 với hy vọng giành nhiều bàn thắng đẹp.

Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

(Baonghean.vn) - Tối 29/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” cho hơn 250 công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.

Biết anh T. tử vong do treo cổ tự tử, nhiều "cò" đất đã nháo nhào chạy tới nhà anh T. để xem tình hình.

(Baonghean.vn) -Trong trận đấu mở màn Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2022, U13 Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vào vòng chung kết ở bảng đấu này.

(Baonghean.vn) - Nông dân Nghệ An đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sụt lún tại huyện Quỳ Hợp; Tuổi trẻ Nghệ An hưởng ứng Chương trình Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện… là những thông tin nổi bật ngày 29/5.

(Baonghean.vn) - Vòng loại U13 được tổ chức tại khu vực Nghệ An gồm 9 đội bóng tham gia, được chia thành 2 bảng, mỗi bảng sẽ chọn 2 đội vào thi đấu vòng chung kết.

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quan điểm xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, nguyên tắc chung là đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết, trước hết; không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường.