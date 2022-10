Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An: Quyên góp hơn 36 triệu đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Tại buổi phát động chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã quyên góp được hơn 36 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa, lũ vừa qua, chiều 3/10, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ phát động ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tham dự buổi phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, chuyên viên, người lao động các phòng và bộ phận thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi phát động, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân ở các địa phương đang phải trải qua; đồng thời phát động cán bộ, chuyên viên, người lao động các phòng và bộ phận thuộc Văn phòng Tỉnh ủy chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại buổi phát động, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã quyên góp được hơn 36 triệu đồng.