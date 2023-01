V.League 2023: Long tranh hổ đấu

(Baonghean.vn) - Còn khoảng 10 ngày nữa V.League 2023 sẽ khởi tranh, những động thái tích cực của các câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn dành cho người hâm mộ Việt Nam.

1. Nóng bỏng cuộc đua tốp đầu

Như thường lệ Câu lạc bộ Hà Nội vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay. Bộ khung mùa giải trước gần như được đội bóng Thủ đô giữ nguyên, đó là Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh ở hàng phòng ngự, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long ở hàng tiền vệ, trên hàng công với sự hiện diện của Văn Quyết, Tuấn Hải và Lucao. Bên cạnh đó, sự bổ sung thêm bộ đôi người Brazil là tiền đạo William Henrique và tiền vệ De Souza Carlos càng tăng thêm sức mạnh cho Câu lạc bộ Hà Nội. Đội hình chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến kết hợp với tài năng của luyện viên Bozidar Bandovic thì việc mất đi những nhân tố như tiền vệ Đức Huy (gia nhập Nam Định) hay hậu vệ Đoàn Văn Hậu (gia nhập Công An Hà Nội) không ảnh hưởng quá lớn đến sức mạnh của Đương kim vô địch V.League.

Chính Câu lạc bộ Công An Hà Nội cũng sẽ là đội bóng được dự đoán cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với Câu lạc bộ Hà Nội. Với sự bổ sung toàn diện từ băng ghế huấn luyện viên đến các vị trí trên sân, đội bóng ngành Công an chính là đội bóng tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đầu tiên là huấn luyện viên Paulo Foiani, người được kỳ vọng sẽ xây dựng một lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt cho Câu lạc bộ Công An Hà Nội. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi trong tay vị huấn luyện viên người Brazil này đang có những quân bài hết sức chất lượng. Đó là Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức những người đã rất quen thuộc trên đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó là những ngoại binh chất lượng Jesus Silva, Petrovic Todor hay Tsouma Fred. Đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn Filip Nguyễn, người đã được thể hiện được đẳng cấp tại châu Âu. Với tham vọng lớn tại giải đấu năm nay, Công An Hà Nội sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2023.

Không đầu tư mạnh mẽ như Công An Hà Nội nhưng Câu lạc bộ Viettel vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm ở mùa giải năm nay. Đây là một tập thể đồng đều với sự kết hợp giữa nội binh chất lượng và ngoại binh xuất sắc. Với Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Jaha và Geovane đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng mọi đối thủ. Mặc dù phải chia tay thủ thành Nguyên Mạnh, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc nhưng những sự bổ sung chất lượng từ tuyến trẻ sẽ giúp cho đội hình của Câu lạc bộ Viettel vẫn đảm bảo được chiều sâu trong cuộc đua dài hơi tại V.League 2023.

2. Ai sẽ là ngựa ô?

Nếu như ở mùa giải V.League 2022, Câu lạc bộ Topenland Bình Định và Câu lạc bộ Hải Phòng là những ngựa ô của giải thì năm nay cũng sẽ có khá nhiều những ứng cử viên sẵn sàng làm nên những bất ngờ.

Đầu tiên có thể kể đến đó là đại gia mới nổi Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định. Với sự đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hy vọng có sự lột xác mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Những Nguyên Mạnh, Văn Khánh, Hồng Duy, Đức Huy, Khắc Ngọc... sẽ giúp cho hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định rất đáng chú ý. Trên hàng công của đội bóng thành Nam sẽ là những cầu thủ ngoại binh chất lượng như Pedro Paulo, Hendrio, Gerard Fonullet. Vấn đề của Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định chính là lắp ghép và vận hành trơn tru những quân bài chất lượng này để tạo ra một tập thể đáng gờm tại mùa giải V.League 2023.

Một đội bóng cũng thể hiện sự quyết tâm rất lớn ở mùa giải năm nay đó là Đông Á Thanh Hóa. Việc bổ nhiệm huấn luyện viên Velizar Popov và bổ sung 2 bom tấn trên hàng tấn công là Bruno Cunha, Paulo Sardin cho thấy đội bóng của bầu Đoan muốn giành được một vị trí cao trên bảng xếp hạng tại V.League 2023. Với lối đá khó chịu, đặc biệt là điểm tựa từ sân nhà Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh được dự đoán là một chú ngựa ô của mùa giải năm nay.

Đứng thứ 3 ở mùa giải trước, đáng lẽ ra Topenland Bình Định sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đấu năm nay. Tuy vậy, với việc đơn vị tài trợ gặp khó khăn tài chính đã khiến cho một số trụ cột của đội bóng đất Võ phải ra đi. Nổi bật là hậu vệ đội tuyển Quốc gia Hồ Tấn Tài, tiền vệ Hendrio. Dù vậy, trong đội hình của Topenland Bình Định vẫn còn rất nhiều quân bài chất lượng. Đó là thủ thành Đặng Văn Lâm, người vừa chơi rất xuất sắc tại AFF Cup 2022 vừa qua, tiền vệ Cao Văn Triền, Bùi Văn Thuận và bộ đôi Rafaelson, Jermie Lynch. Đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng vẫn sẽ là một đối thủ khó chơi tại V.League 2023.

Với truyền thống của mình, Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ luôn khao khát có một vị trí cao trên bảng xếp hạng. Mặc dù phải chia tay Hoàng Văn Khánh, Phan Văn Đức, Oseni nhưng với việc bổ sung các hai ngoại binh chất lượng đến từ châu Âu và sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ như Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến hay Lê Văn Thành thì đội hình của đội bóng xứ Nghệ vẫn có một chất lượng khá tốt. Tuy vậy, điểm yếu của đội bóng xứ Nghệ có lẽ là ở chiều sâu đội hình khi mà khoảng cách giữa đội hình chính và lực lượng dự bị là khá lớn. Do đó, huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” để có được một mùa giải thành công.

Ngoài những đội bóng nêu trên thì các câu lạc bộ như Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai hay Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là những ẩn số khó đoán, sẵn sàng tạo nên bất ngờ thú vị cho giải đấu năm nay. Cùng với đó là những đội bóng “ con nhà nghèo” như Câu lạc bộ Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, những người sẽ có một mùa giải vất vả trong cuộc chiến trụ hạng tại V.League 2023.