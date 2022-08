Vòng 14 V.League: Sông Lam Nghệ An có cản bước được Câu lạc bộ Hà Nội?

(Baonghean.vn) - Lượt về V.League 2022 sẽ được bắt đầu bằng trận cầu tâm điểm giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hà Nội. Màn tái ngộ này sẽ có rất nhiều điều đáng để khán giả cả nước chờ đợi.

Sau khi kết thúc lượt đi, Câu lạc bộ Hà Nội là những người dẫn đầu bảng với 29 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Sông Lam Nghệ An khoảng cách bằng 3 trận thắng. Với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, thật khó để ngăn cản đội bóng Thủ đô vào lúc này.

Lối đá của Câu lạc bộ Hà Nội tại V.League 2022 khác những mùa giải trước rất nhiều. Người ta không còn thấy những màn tấn công dồn dập hay pressing tầm cao. Có những thời điểm chính đội bóng đến từ Thủ đô mới là những người bị dồn ép. Thế trận “trên cơ” mà các đội bóng đã tạo ra được trước Câu lạc bộ Hà Nội làm cho họ nhầm tưởng đang đối đầu với một Hà Nội “cửa dưới”. Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy mà thầy trò huấn luyện viên Chun Jeaho đã giăng sẵn. Khi đối thủ đang mải mê tấn công thì đó là lúc Văn Quyết, Tuấn Hải hay Siladji tung những đòn chí mạng kết liễu trận đấu.

Trở lại với trận đấu ở vòng 14, điều khán giả cả nước mong chờ là Sông Lam Nghệ An chặn đứng được chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Câu lạc bộ Hà Nội. Được thi đấu trên sân nhà đó là một lợi thế rất lớn của Sông Lam Nghệ An. Trên sân Vinh mùa giải này đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 4 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Thành tích này chỉ đứng sau chính Câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chun Jeaho cũng là đội thi đấu rất tốt trên sân khách với 4 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước SHB Đà Nẵng.

Sau 13 trận đấu đã qua của lượt đi, có thể nói, điểm mạnh nhất của đội bóng xứ Nghệ chính là hàng phòng ngự. Dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Quế Ngọc Hải, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An thi đấu khá kín kẽ, đặc biệt là trên sân nhà thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ thủng lưới duy nhất 1 trận (trận thua 1-2 trước Toepenland Bình Định). Tuy nhiên, khi phải đối mặt với hàng công của Câu lạc bộ Hà Nội, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ phải luôn duy trì được sự tập trung cần thiết, hạn chế dâng cao để tham gia tấn công tạo ra những khoảng trống phía sau lưng để Tuấn Hải, Siladji và Mujan Tonci khai thác. Bên cạnh đó, Mario và Phạm Xuân Mạnh phải thường xuyên tích cực hỗ trợ cho hàng phòng ngự để khóa chặt những ngòi nổ Hùng Dũng và Văn Quyết bên phía đội khách.

Thống kê sau 13 trận lượt đi V.League 2022 cho thấy, Sông Lam Nghệ An chưa kiếm được 1 điểm nào nếu bị đối thủ dẫn trước. Trong khi đó, Câu lạc bộ Hà Nội chỉ duy nhất 1 lần bị mất điểm sau khi dẫn đối thủ (trận hòa 1-1 với Câu lạc bộ Nam Định tại sân Thiên Trường). Do đó, nói nhiệm vụ tiên quyết của Sông Lam Nghệ An trong trận tái đấu này là khóa chặt mọi lối vào khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

Với sự tập trung tối đa nhân sự cho mặt trận phòng ngự, khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ sẽ bị suy giảm. Tất nhiên, Sông Lam Nghệ An không thể chơi phòng ngự bị động trước Câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng của Huấn luyện viên Huy Hoàng cần những tình huống chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Để thực hiện điều đó, vai trò của Xuân Mạnh và Mario là rất quan trọng. Những pha thoát pressing và những đường chuyền chuyển đổi trạng thái kết hợp với sự cơ động của Olaha, Phan Văn Đức trên hàng công sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có những cơ hội ở trận đấu này. Ngoài ra, những tình huống cố định cũng sẽ là một trong những phương án thầy trò Nguyễn Huy Hoàng phải tính đến. Ở lượt đi, chính Olaha là người đã mở tỷ số từ một tình huống đá phạt góc. Trong những trận cầu mang tính chất quan trọng như thế này, hàng công không được phung phí những cơ hội vàng như những trận đấu trước.

Một điểm đáng lưu ý nữa dành cho các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đó chính là hạn chế các “động tác thừa” trong trận cầu tâm điểm này. Trải qua 13 vòng đấu tại V.League năm nay, Câu lạc bộ Hà Nội là một trong những đội bóng nhận được nhiều “ưu ái” nhất từ phía các trọng tài. Sai lầm như của Olaha ở lượt đi nếu tiếp tục tái diễn trên sân Vinh thì rất khó để cho các đồng đội sửa sai.

Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Một đấu pháp hợp lý, cùng với sự quyết tâm của các thủ và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể có điểm trước Câu lạc bộ Hà Nội./.