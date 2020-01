Vượt hàng ngàn km, bắt 6 đối tượng truy nã về quy án

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tuần vượt hàng ngàn km, Công an Nghệ An đã bắt 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên về Nghệ An quy án. ​