Xã Tam Quang (Tương Dương) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Là xã biên giới thuộc huyện miền núi cao Tương Dương, với nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí nhìn chung chưa đồng đều. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng của người dân, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xã Tam Quang đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt 660,2 triệu đồng, đạt 235,79% mục tiêu ĐH, tăng 72,5% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,24 triệu đồng, đạt 110% mục tiêu ĐH, tăng 74,8% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, tỉ trọng nông nghiệp giảm từ 30% năm 2015 xuống 24,4% năm 2020; Công nghiệp - xây dựng tăng từ 42% năm 2015 lên 43,5% năm 2020; Thương mại – dịch vụ tăng từ 28% năm 2015 lên 32,1% năm 2020.

Để đạt được các kết quả nêu trên, xã đã xây dựng và triển khai nhiều đề án, kế hoạch, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân. Phối hợp với nhiều đơn vị thường xuyên chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây, con để tăng giá trị cao trên một đơn vị diện tích.



Đáng nói, là xã biên giới, bước đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn với điểm xuất phát thấp, năm 2012 xã mới đạt 4/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo chiếm chiếm 59,74%. Đến đầu nhiệm kỳ (năm 2015) xã đã thực hiện đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí về thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí nhà ở...

Bằng sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quang, đã huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực, thay đổi mạnh mẽ về tư duy, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó cuối năm 2017 xã đã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra là đến năm 2020.

Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, công tác giáo dục luôn nằm top đầu của huyện; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các phong trào VHVN, TDTT... được đầu tư, quan tâm. Chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo nghề cho 520 lao động nông thôn. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,28% năm 2015 xuống còn 3,85% năm 2019, dự kiến năm 2020 giảm còn 3,2%, bình quân hàng năm giảm 5%.



Quyết tâm cho nhiệm kỳ mới

Kết quả của sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã, đang tạo niềm tin để Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quang tiếp tục tự tin đề ra mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ mới để cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu nêu trên, khâu đột phá, cũng là định hướng của Đảng bộ xã Tam Quang là tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp vùng dân tộc miền núi của “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030” để đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, sản xuất gắn với thị trường và đầu ra ổn định.

Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới các công trình thủy lợi để đảm bảo đủ nước tưới cho nhân dân sản xuất; khai thác triệt để diện tích đất đồi, đất bằng, đất bãi ven sông, ven khe vào sản xuất các loại rau màu và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng và dễ lưu thông trên thị trường. Duy trì thực hiện tốt quy chế chăn nuôi gia súc, chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích trồng cỏ chăn nuôi, nhân rộng mô hình nuôi bò vỗ béo; tập trung cải tạo sind hóa đàn bò nâng cao chất lượng và giá trị trên tổng đàn gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa; chỉ đạo xây dựng các trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp gắn với phát triển đáp ứng đủ nguồn giống tại địa phương. Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; định hướng xây dựng lò mổ trâu, bò tập trung tại khu vực Khe Bố. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát huy có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng, phát triển trồng cây nguyên liệu. Tận dụng diện tích ao hồ hiện có đưa vào nuôi thủy sản, tiếp tục xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện theo hướng nuôi cá thương phẩm và cá đặc sản; quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản trên trên địa bàn; xây dựng đề án bảo tồn và phát triển nguồn cá mát hiện có tại khu vực từ đầu bản Tân Hương đến hết bản Tùng Hương, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp... Đại hội bầu BCH Đảng bộ xã Tam Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện cao. Về văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.



Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tự quản; chủ động nắm và xử lý tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong xây dựng Đảng, đề cao giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy tốt hơn nữa sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu...