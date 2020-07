Xúc động những kỷ vật ‘Ký ức thời hoa lửa’ được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt, Hang Hỏa Tiễn và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/1/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), chiều 22/7, tại Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”.