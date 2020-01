2 tên cướp 'đói thuốc', mò vào phòng trọ sinh viên cướp laptop ở thành phố Vinh

Cướp tài sản của sinh viên



Vào khoảng 22h40 phút ngày 19/4/2019, em Trần Thị Trang (SN 2000, trú khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong, TX. Thái Hòa) và em Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 2000, trú khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa) đang ở trong phòng trọ thuộc khu trọ của gia đình ông Đào Xuân Q. (SN 1952, ở số 16, đường Phượng Hoàng, thuộc khối 6, phường Trung Đô, TP. Vinh).

Trong khi Trang lấy chiếc máy tính xách tay mới mua lúc chiều ra để khoe với bạn thì bất ngờ, một thanh niên mặt bịt khẩu trang, tay cầm một chiếc gậy bằng tre xông vào phòng khiến cả 2 em vô cùng hoảng sợ. Người thanh niên này cầm chiếc gậy đánh mạnh vào tay em Trang làm 2 sinh viên hoảng sợ nép vào góc phòng.

2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Lê Viết Quyền. Ảnh: P.B

Nam thanh niên vội cướp chiếc máy tính xách tay rồi vụt chạy ra phía ngoài đường. Định thần lại, Trang hô hoán “cướp, cướp” và chạy theo nhưng không kịp. Tên cướp đã nhảy lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn rồi phóng mất hút vào bóng đêm.

Sau khi được các bạn cùng dãy trọ động viên, Trang lên Công an phường Trung Đô (TP. Vinh) trình báo sự việc. Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng cho các sinh viên, Công an phường đã điện báo lãnh đạo Công an TP. Vinh để kịp thời chỉ đạo.

Ngay trong đêm, các điều tra viên, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự có mặt tại hiện trường để điều tra theo dấu vết nóng. Khai với công an, em Trang cho biết, chiếc máy tính em vừa mua 6 triệu đồng để phục vụ công việc học tập của bản thân. Để có tiền mua máy tính, Trang đã phải đi làm thêm, dành dụm, tiết kiệm chi tiêu nhiều tháng trời.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP. Vinh xác lập Chuyên án mang bí số 419C để phá án.

"Thời điểm đó, ngoài lời khai ít ỏi của bị hại thì hầu như không có thông tin về đối tượng gây án. Hơn nữa, sự việc diễn ra vào đêm khuya, đối tượng gây án lại dùng khẩu trang che kín mặt và thời gian gây án quá mau lẹ, trong lúc tinh thần hoảng loạn nên bị hại không thể nhận diện được đối tượng, vì thế công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Một điều tra viên cho biết.

7 tháng truy tìm

Dù công tác điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng các điều tra viên vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, bằng mọi giá phải bắt được đối tượng gây án. Ròng rã truy tìm dấu vết, bằng sự kiên trì và thông minh của các trinh sát, điều tra viên trong Ban chuyên án, các manh mối cứ thế được làm rõ dần. Và đến trung tuần tháng 11/2019, Ban chuyên án đã xác định rõ danh tính 2 đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.

Đó chính là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989) và Lê Viết Quyền (SN 1991), cùng trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Khi cảnh sát đến nhà, 2 đối tượng này không có mặt tại địa phương, người nhà cũng không biết đi đâu, đang làm gì.

Chiếc xe máy mà 2 đối tượng dùng đi cướp tài sản. Ảnh: P.B

Chỉ ít ngày sau đó, Ban chuyên án xác định được nơi lẩn trốn của 2 đối tượng. Ngày 21/11/2019, một mũi công tác đã có mặt tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để vây bắt Tuấn khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn này. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Quyền khi hắn vừa xuất hiện tại địa bàn phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản đối của em Trang vào ngày 19/4/2019. Sau khi cướp được tài sản, 2 đối tượng mang chiếc máy tính xách tay bán cho 1 người không quen ở khu vực chợ ga với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền này, 2 đối tượng chia nhau tiêu xài hết và chia tay nhau.

Điều đặc biệt là cả Tuấn và Quyền đều đã dính tiền án về tội cướp tài sản, lại bị nghiện. Trong thời gian đi cai nghiện tại trung tâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 – 2017, Quyền và Tuấn quen nhau. Sau khi cai nghiện xong, cả 2 lại lao vào ăn chơi tráng táng nên không lâu sau đó, cả 2 lại tái nghiện.

Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, cả 2 cùng nhau bàn kế hoạch đi cướp tài sản của người dân. Khoảng 22 giờ 40 phút đêm 19/4/2019, Tuấn điều khiển xe mô tô Jupiter BKS 37B1-070.63 chở Quyền đi trên đường Phượng Hoàng thuộc phường Trung Đô, TP. Vinh để tìm “con mồi”. Lúc này, Tuấn phát hiện phía trước có 2 nữ sinh đang đi bộ rẽ vào dãy phòng trọ tại số 16, đường Phượng Hoàng, thuộc khối 6, phường Trung Đô, TP. Vinh nên quyết định bám theo.

Khi 2 nữ sinh viên này vào phòng trọ, Quyền và Tuấn ở ngoài đường bàn kế hoạch vào cướp tài sản. Thấy trước cửa dãy trọ có một chiếc gậy tre, Quyền nhặt lên rồi đến trước cửa phòng trọ số 203. Nhìn vào phòng, Quyền thấy 2 nữ sinh đang ngồi trên giường sử dụng chiếc máy tính xách tay nên Quyền cầm gậy đe dọa và đánh vào tay của 1 trong 2 nữ sinh viên và nhanh chóng cướp chiếc máy tính xách tay, leo lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.