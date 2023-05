50 trẻ mầm non ở huyện Đô Lương bị ngộ độc thực phẩm

(Baonghean.vn) - Trẻ bị ngộ độc đang được chăm sóc, điều trị tích cực; không xuất hiện dấu hiệu chuyển biến xấu.

Thông tin từ ngành Y tế huyện Đô Lương: Chiều 9/5, tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với khoảng 50 trẻ mắc. Sau khi xuất hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm, trẻ được chuyển đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị.

Một số trẻ đã được phụ huynh đưa thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để điều trị. Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết: Trẻ bị ngộ độc có xuất hiện tình trạng mất nước nhẹ, đang được bù nước điện giải cho các cháu. Trẻ bị ngộ độc hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực; không xuất hiện dấu hiệu chuyển biến xấu.

Nhận định nguyên nhân ngộ độc ban đầu là do trẻ ăn sữa chua vào giữa lúc 15 giờ. Nhận định này có cơ sở khi có những trẻ 2 tuổi ở Trường Mầm non không ăn và không xuất hiện tình trạng ngộ độc… Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Đô Lương và phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra cụ thể về vụ ngộ độc này.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.