6 tháng Nghệ An phát hiện 20 vụ, 91 bị can tham nhũng

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2023, số vụ án, bị can tham nhũng được phát hiện (20 vụ/91 bị can) tăng mạnh so với số vụ án, bị can tham nhũng phát hiện cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII nhấn mạnh: Công tác phòng chống tham nhũng đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Do đó, chính quyền các cấp, các ngành đã đạt được những kết quả tích cực, rõ nét, phát hiện và xử lý được nhiều vụ việc tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử. Việc xử lý tham nhũng đã được các cấp, ngành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng: Số vụ án bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ (20 vụ/91 bị can) tăng mạnh so với số vụ án, bị can tham nhũng phát hiện cùng kỳ năm trước (tăng 10 vụ, 70 bị can, tăng 100% về số vụ, tăng 333% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình tham nhũng trong thời gian tới vẫn còn có diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi cho bản thân, cho lợi ích nhóm và đặc biệt là vấn đề tham nhũng vặt đang diễn biến len lỏi tại các cơ quan, đơn vị làm cho nhân dân vẫn còn bức xúc, bất bình; tập trung xảy ra trên một số lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, ngân hàng, y tế...

Do đó, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; phổ biến pháp luật gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo nội dung các tờ trình trình tại Kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đề cao tính gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, kiểm soát xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng giáo dục liêm chính, tiết kiệm trong học sinh, sinh viên sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm túc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật (như lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ…

Đẩy mạnh đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tăng cường phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp các cấp, cơ quan truyền thông báo chí và đề cao vai trò giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và của các cơ quan ngôn luận. Triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước.