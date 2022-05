An táng 103 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ; Đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Đại tá Cao Xuân Thắng - Giám đốc Bảo hiểm Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu IV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu; cùng các thành viên đi trong đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Lộc. Về phía nước CHDCND Lào có đại diện lãnh đạo các tỉnh Xiêng Khoảng; Viêng Chăn; Xay Xổm Bun,... cùng các thành viên trong đoàn.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung, trong những năm kháng chiến, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang nước bạn Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, đi tới mục tiêu giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu, nhiều chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Lào, góp phần mang lại thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của 2 nước anh em. Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, đất nước Việt Nam và Lào đã hoàn toàn thống nhất, độc lập nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lại trên đất bạn Lào.



Trong suốt hơn 30 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Suốt quá trình đó đã có hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được quy tập và đưa về nước an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Mùa khô năm 2021 - 2022, có 103 hài cốt liệt sĩ được quy tập và đưa về nước tổ chức an táng.

Đúng 7 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Việc tìm kiếm và cất bốc 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng. Đội Quy tập tỉnh Nghệ An cũng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc để đưa về an táng trên đất mẹ.



Điếu văn do đồng chí Bùi Đình Long đọc tại buổi lễ trân trọng tri ân, khắc ghi chiến công của các liệt sĩ và nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, mãi khắc ghi tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững,...

Buổi lễ tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện được diễn ra trọng thể và trang nghiêm, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân, tôn kính, biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, ngày 24/5 sau khi tiếp nhận, 103 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN. Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.

Lâm Tùng - Thành Cường