Bạn gái Đoàn Văn Hậu tung ảnh gợi cảm đẹp nuột nà

Mới đây, Nguyễn Hoàng Anh (hay còn gọi Hoàng Anh Ốc) - bạn gái Đoàn Văn Hậu - chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh gợi cảm mừng tuổi mới.

Cô viết: “I’m 21 years old. Wishing me a happy birthday. Best of luck in the future. I love u all!” (tạm dịch: Tôi 21 tuổi. Chúc tôi một sinh nhật vui vẻ. Chúc điều may mắn nhất trong tương lai. Tôi yêu tất cả các bạn!).

Loạt ảnh nhận được sự chú ý từ đông đảo dân mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích và vô số những lời chúc từ bạn bè, những người yêu mến Hoàng Anh.

Hoàng Anh sinh ngày 19/12/1999 tại Thái Bình, hiện đang theo học Đại học Lao động và xã hội ở Hà Nội. Vì bạn trai đang bận thi đấu tại Hà Lan, năm nay, Hoàng Anh đón tuổi mới bên bạn bè. Được biết, bạn bè đã tổ chức cho hot girl 9x một bữa tiệc sinh nhật sớm vào đúng ngày Văn Hậu chơi trận đầu tiên dưới màu áo đội hình chính thức CLB Heerenveen.

Văn Hậu và Hoàng Anh chính thức hẹn hò vào tháng 4/2018, đúng ngày sinh nhật của chân sút tuyển U22 Việt Nam.

Hai người ít khi đăng ảnh tình cảm, nhưng vẫn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Hoàng Anh cũng nhiều lần ra sân cổ vũ cho bạn trai. Ở kỳ SEA Games 30 vừa qua, cô bay sang tận Philippines để xem trực tiếp trận chung kết với U22 Indonesia.