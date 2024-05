Thời sự Ban Pháp chế HĐND Nghệ An thẩm tra dự thảo nghị quyết sáp nhập xã giai đoạn 2023 - 2025 Thẩm tra dự thảo nghị quyết sáp nhập xã, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nghệ An băn khoăn một số đơn vị hành chính sau sáp nhập chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 30/5, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2024.

Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì.

Băn khoăn một số xã chưa đủ tiêu chuẩn sau sáp nhập

Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nghệ An Trần Đình Toàn nêu ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025, các thành viên dự họp thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét để thông qua tại kỳ họp tới đối với nghị quyết này.

Theo dự thảo nghị quyết, trên địa bàn Nghệ An có 12 đơn vị cấp huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 với tổng 89 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp và sắp xếp còn 43 xã, thị trấn, giảm 45 xã.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, thành viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Hồ Sỹ Nguyệt nêu ý kiến thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số thành viên đặt ra băn khoăn, sau sắp xếp vẫn còn 5 đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, dẫn đến quy mô xã nhỏ, manh mún.

Vấn đề được nhiều thành viên nêu, đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết là Sở Nội vụ làm rõ băn khoăn của cử tri, nhân dân và dư luận xã về việc đặt tên đơn vị hành chính sau sáp nhập tại một số địa phương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Nguyễn Đức Thành thảo luận về việc lấy ý kiến cử tri, nhân dân về phương án sáp nhập xã tại các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Thành viên dự họp cũng đề nghị Sở Nội vụ giải trình làm rõ lý do đề xuất chưa thực hiện sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) trong giai đoạn 2023 – 2025.

Một số ý kiến cũng quan tâm đến công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc sau sắp xếp và giải quyết cán bộ, công chức dôi dư với tổng số lượng lớn với 799 người.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng khẳng định, quá trình thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính không có đơn thư khiếu nại mà chỉ là đơn và thư mang tính đề xuất, kiến nghị về phương án sáp nhập, việc đặt tên xã sau sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa

Thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét một số nghị quyết

Tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thống nhất cao với nội dung dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp 20 tới.

Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thải phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết được thẩm tra tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Một số nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết liên quan đến thành phố Vinh gồm mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị xã Cửa Lò và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh; thành lập 4 phường trên cơ sở hiện trạng 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện nay; sáp nhập 5 phường Đội Cung, Lê Mao, Quang Trung, thành phường Quang Trung và sáp nhập phường Hồng Sơn, phường Vinh Tân, thành phường Vinh Tân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết liên quan đến Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với đề xuất cần quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng này theo mức lương cơ sở thay đưa ra mức mang tính tuyệt đối hoá con số cụ thể. Ảnh: Mai Hoa

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.