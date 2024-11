Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2024 Sáng 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2024. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Đảng bộ tỉnh Nghệ An và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Toàn cảnh phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Dự kiến 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước, công tác cải cách hành chính năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Năm 2024, dù bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày các báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Trong 28 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 61 của HĐND tỉnh, dự kiến đến hết năm 2024 có 27 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt và 1 chỉ tiêu là tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý khó đạt.

Kinh tế tiếp tục được phục hồi mạnh mẽ theo xu hướng tích cực, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Dự kiến GRDP của Nghệ An năm nay đạt khoảng 8,5 - 9% (số liệu chính thức sẽ được cập nhật khi Tổng Cục Thống kê công bố chính thức).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, năm thứ 4 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thu hút đầu tư FDI ước đạt 1,696 tỷ USD.

Đến nay, đã giải ngân 6.879 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 70%, phấn đấu hết năm 2024 đạt 97,04%, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ.

Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; chính sách an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống tinh thần, vật chất của người dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.



Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Bùi Quang Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến 20/10, chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở đã hoàn thành được 10.260 nhà, đạt 65% nhu cầu cả giai đoạn 2023-2025.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đảm bảo ngày càng hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2025, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cho rằng, chỉ tiêu dịch vụ còn thấp so với mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025, cần đánh giá, nghiên cứu lại về chỉ tiêu đô thị hóa, nông thôn mới; bổ sung nhiệm vụ rà soát, đôn đốc các dự án chậm tiến độ, giải quyết các dự án còn vướng mắc.

Tập trung thảo luận các chỉ tiêu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa trao đổi, làm rõ thêm hạn chế nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động không có giấy phép, không đủ điều kiện; việc thực hiện cơ chế tự chủ tại một số cơ sở y tế; tăng cường chỉ đạo, bố trí nguồn lực xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị phân tích, làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu khó đạt, những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp giải quyết căn cơ, cụ thể.

Bên cạnh đó, làm rõ vai trò quản lý Nhà nước trong công tác cấp mỏ đất ở khu vực miền núi; quan tâm công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, năm 2024 trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là thu ngân sách, thu hút FDI, giải ngân đầu tư công, an sinh xã hội...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác quản lý Nhà nước còn nhiều vấn đề cần quan tâm, cần rà soát lại để thúc đẩy sự phát triển. Và thời gian tới, phải chuyển từ tư duy quản lý cứng nhắc sang tư duy quản lý phát triển, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy năng lực sản xuất, tạo động lực, thuận lợi cho sự phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung về kinh tế - xã hội, đầu tư công... Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở còn một số hạn chế, chưa sát với thực tế, với người dân. Cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc...



Từ nay đến cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 ở mức cao nhất. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, kết quả Nghị quyết số 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhất là địa bàn thành phố Vinh.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2024; Hoàn thành bước đầu các nội dung liên quan đến dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tối thiểu trên 95%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025, thống nhất với các chỉ tiêu do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, riêng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP thống nhất từ 9,5-10,5% để báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ phấn đấu từ 10-11%.

"Chúng ta có niềm tin sẽ thực hiện được chỉ tiêu trên, vì trong năm 2025 tỉnh sẽ có thêm nhiều nguồn lực từ các cơ chế, chính sách và những kết quả thu hút FDI thời gian qua mang lại", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại, nhất là các chỉ tiêu khó đạt, chưa đạt của nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ở mức tối đa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và đại diện các các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Đảng bộ tỉnh Nghệ An tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh.

Một nhiệm vụ quan trọng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trong đó, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng văn kiện đại hội theo tinh thần gắn gọn, súc tích, đầy đủ, khoa học, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết đại hội để thực hiện được ngay.

Cùng đó, rà soát có phương án nhân sự tốt nhất để bố trí vào các vị trí quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng giai đoạn tới; tận dụng cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 vấn đề là nguồn lao động và đảm bảo nguồn năng lượng. Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đã triển khai dự án để tăng năng lực sản xuất, quy mô kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu tập trung quyết liệt rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương theo hướng: "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Trong đó, yêu cầu các đồng chí cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu.

Cùng đó, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc; tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số.