Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sản xuất thanh silic, đĩa bán dẫn tại Hoàng Mai lên 440 triệu USD

Trước đó, dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 93-TB/TU, ngày 22/6/2023 và được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trong cùng ngày.

Phiên họp thường kỳ tháng 8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào chiều 28/8. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Dự án sản xuất thanh silic và địa bán dẫn tại Nghệ An do Công ty Runergy PV Technology Co.,Ltd, thuộc Tập đoàn Jiangsu Runergy New Energy Technology Co.,Ltd đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, Nghệ An.

Nhà đầu tư đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Runergy PV Việt Nam để thực hiện dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 293 triệu USD (tương đương hơn 6,821 ngàn tỷ đồng) trên diện tích sử dụng đất là 286.062m2, để sản xuất 14.635 tấn thanh silic/năm và 995 triệu tấm đĩa bán dẫn/năm.

Với việc điều chỉnh mức đầu tư tăng thêm 147 triệu USD, đưa tổng mức đầu tư của dự án lên 440 triệu USD (tương đương hơn 10,243 ngàn tỷ đồng), dự án sẽ nâng công suất sản xuất tăng thêm thêm 24.255 tấn thanh silic/năm và 1.515 triệu tấm đĩa bán dẫn/năm đưa công suất và sản phẩm của dự án sau khi điều chỉnh là 640.059 thanh silic/năm (tương đương 38.890 tấn/năm); 2,51 tỷ tấm đĩa bán dẫn với kích thước trên 182mm/năm (tương đương 28.140 tấn/năm).

Tập đoàn Runergy giới thiệu các mô-đun PV mới của mình tại Intersolar 2023 ở Munich, Đức vào tháng 6/2023. Ảnh: PV Tech

Diện tích thuê đất của dự án cũng sẽ tăng từ 286.062m2 lên hơn 302.717m2 để bố trí các hạng mục công trình nhằm đáp ứng dây chuyển sản xuất của dự án sau khi điều chỉnh công suất.

Với việc tăng vốn đầu tư dự án sản xuất thanh silic và địa bán dẫn Công ty TNHH Công nghệ Runergy PV Việt Nam thêm 147 triệu USD, đưa nguồn vốn FDI “rót” vào Nghệ An từ đầu năm 2023 đến nay đạt 957 triệu USD.