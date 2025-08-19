Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/8 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 khánh thành cùng các công trình trọng điểm trên cả nước; Nghệ An chính thức công bố danh sách 75 học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh tuyên dương... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 19/8, tại tỉnh Nghệ An đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đây là 1 trong 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng được Chính phủ tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt vào sáng 19/8 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Quang cảnh tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 19/8, Đảng bộ xã Bích Hào tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự đại hội.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham quan gian hàng đặc sản của xã Bích Hào được trưng bày bên lề Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 19/8, Đảng bộ xã Tân Châu trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự đại hội.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu cấp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong ngày 19/8, Đảng bộ các xã: Đông Thành, Hùng Châu, Nghĩa Hành, Quỳnh Anh, Quỳnh Thắng, Quảng Châu, Bạch Ngọc, Lam Thành, Cát Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Văn Trường

* Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Vũ Tài - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm Trường Đại học Vinh, xung quanh những giá trị lịch sử và bài học của sự kiện trọng đại này.

Sinh viên Đại học Vinh tham quan Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

* Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; nối tiếp nhau vun đắp, tô thắm nên những trang sử vẻ vang.

Tổ công tác 373 trở thành lực lượng chủ công của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh tư liệu: CANA

* Nghệ An chính thức công bố danh sách 75 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh tuyên dương.

Năm học này, Trường PT DTNT THPT số 2 tiếp tục nằm trong tốp đầu của tỉnh khi có 10 học sinh được tuyên dương. Ảnh: NTCC

* Ngày tựu trường của học sinh Nghệ An diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.