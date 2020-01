Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh trao quà Tết đến người nghèo xã Xiêng My

Hưởng ứng thư của Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vui Xuân, đón Tết Canh Tý, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xiêng My, Báo Nghệ An đã kết nối với những doanh nghiệp, mạnh thường quân để ủng hộ, tặng quà cho hộ nghèo đón Tết.



Trực tiếp trao quà cho các hộ nghèo xã Xiêng My có ông Ngô Đức Kiên – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; bà Bùi Thị Minh – Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An. Ảnh: Các đơn vị trao quà 60 hộ nghèo, mỗi suất quà 500 ngàn đồng và ấn phẩm báo Xuân Canh Tý. Ảnh: P.B

Dịp này, Bưu điện tỉnh Nghệ An trao 60 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng cho 60 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Xiêng My. Số quà này từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo.

Bưu điện tỉnh Nghệ An là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông, dịch vụ hành chính công. Doanh thu thực hiện năm 2019 của đơn vị đạt 581 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàng năm, Bưu điện tỉnh dành khoảng 800 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng ấn phẩm báo Xuân Canh Tý cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Trao tặng ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Canh Tý cho người dân xã Xiêng My, ông Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc Tết đến các hộ nghèo.

“Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, mang tính chất động viên, thể hiện sự quan tâm từ miền xuôi đến miền ngược, với quan điểm lá lành đùm lá rách. Nhân dịp Xuân Canh Tý sắp về, thay mặt đoàn, xin gửi đến bà con nhân dân, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Xiêng My mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều ước vọng trong cuộc sống”, ông Ngô Đức Kiên nói.

Bà Bùi Thị Minh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho hộ nghèo ở xã Xiêng My. Ảnh: P.B

Xã Xiêng My là một xã nghèo của huyện Tương Dương với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35%. Sau 8 năm nhận giúp đỡ, Báo Nghệ An đã hỗ trợ 32 con bò sinh sản cho người dân phát triển chăn nuôi. Báo Nghệ An còn trao tặng nhiều thiết bị máy móc cho UBND xã, hỗ trợ học sinh nghèo và vận động các tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ người nghèo vào dịp đón Tết Nguyên đán hàng năm.

Thay mặt xã Xiêng My, ông Lô Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã cho biết, từ năm 2012, Báo Nghệ An đã đồng hành và giúp đỡ người dân cũng như xã Xiêng My. Hiện tổng số đàn bò đã sinh sản hơn 60 con, giúp nhiều hộ thoát nghèo.

Đại diện Chi đoàn Thanh niên Báo Nghệ An tặng quà cho em Lương Thị Hiện Nay, nữ sinh mà Chi đoàn nhận giúp đỡ nhiều năm nay. Ảnh: P.B

“Thay mặt người dân, chính quyền xã Xiêng My, tôi xin cảm ơn tấm lòng của Báo Nghệ An suốt 8 năm qua. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Bưu điện tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn, giúp người dân có cái Tết vui tươi, ấm cúng hơn”, ông Lô Xuân Tình nói.