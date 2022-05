Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện thành công ca phẫu thuật 'Bắc cầu chủ - vành' đầu tiên

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã hoàn thiện các phương pháp điều trị bệnh động mạch vành, mang lại cơ hội khám chữa bệnh tốt hơn nữa cho người bệnh tại Nghệ An và các tỉnh khu vực trong bệnh lý tim mạch chuyên sâu.

Ngày 16/4, bệnh nhân Lê Văn R, nam giới, 67 tuổi đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội; đau lan mạnh ra cánh tay trái; cơn đau tăng lên kèm theo khó thở. Bệnh nhân được nhập viện cấp cứu với chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi được hồi sức, bệnh nhân được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ định chụp động mạch vành kiểm tra, xét can thiệp cấp cứu.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương cả 3 nhánh chính của động mạch vành với: hẹp nặng thân chung động mạch vành trái (85%); hẹp gần tắc động mạch mũ đoạn I,II; hẹp nặng lỗ vào động mạch liên thân trước (90%) và hẹp nặng nhánh động mạch phân giác (90%).

Với tình trạng tổn thương nặng cả 3 nhánh chính của động mạch vành, xét thấy khả năng can thiệp đặt stent động mạch vành là khó khăn, nguy cơ cao. Các bác sĩ can thiệp tim mạch đã hội chẩn với các bác sỹ khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và với chuyên gia đầu ngành tại tuyến Trung ương.

Qua đó, bệnh viện đã thống nhất thực hiện phẫu thuật bắc cầu nối động mạch chủ với động mạch vành qua chỗ hẹp bằng cách dùng mạch máu tự thân để làm cầu nối. Đây là phương pháp mổ bắc cầu trên những động mạch vành bị hẹp nặng hoặc tắc mà không thể đặt stent.

Sáng ngày 7/5/2022, với sự phối hợp của chuyên gia đầu ngành tuyến Trung ương và đội ngũ bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - vành đầu tiên tại tỉnh Nghệ An.

Kíp phẫu thuật được chia ra làm 2 kíp mổ đã tiến hành đồng thời và nhịp nhàng. 1 kíp tiến hành mở ngực, lấy động mạch vú trong, 1 kíp lấy tĩnh mạch tự thân ở cẳng chân. Sau khi thiết lập với máy tuần hoàn ngoài cơ thể, cho tim ngừng đập, ê-kíp phẫu thuật tiến hành làm 3 cầu nối từ động mạch chủ tới động mạch vành bằng tĩnh mạch tự thân ở hai cẳng chân.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài trong vòng 4 giờ đồng hồ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phẫu thuật viên, đội ngũ bác sỹ gây mê, hồi sức, bác sỹ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Phẫu thuật “Bắc cầu chủ - vành” được đánh giá là một phẫu thuật chuyên sâu, phức tạp trong phẫu thuật tim hở, đòi hỏi ngoài sự chuẩn bị cho một ca phẩu thuật tim hở thông thường thì ê kíp phẩu thuật phải được đào tạo chuyên sâu, phối hợp nhiều chuyên khoa như: các bác sỹ chuyên phẫu thuật tim, mạch máu, bác sỹ gây mê, chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể, hồi sức tích cực với đầy đủ trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhân đã bình phục, đi lại và sinh hoạt bình thường, dưới sự theo dõi và chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thạc sĩ Phạm Văn Chung - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chia sẻ niềm vui kỹ thuật mới đã được thực hiện thành công tại bệnh viện: “Việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lần đầu tiên triển khai thành công phẫu thuật bắc cầu chủ - vành là một bước tiến vượt bậc, ghi dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật tim hở tại Nghệ An, mang lại cơ hội điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân trong lĩnh vực phẫu thuật tim, mạch máu”.

Bệnh nhân Lê Văn R xúc động cho biết: “Hơn một năm nay, tôi thường xuyên đau ngực, khó thở khi gắng sức, hôm nhập viện tôi và gia đình tưởng đã không qua khỏi. Vậy mà hơn 1 tuần sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật này, tôi đã có thể sinh hoạt bình thường. Hiện nay, bệnh viện đã thực hiện được kỹ thuật cao như thế, thực sự đã tạo điều kiện thuận tiện cho những bệnh nhân mắc những căn bệnh về tim tại Nghệ An và các tỉnh lân cận”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Trong nhiều năm qua, việc phát triển chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn luôn được bệnh viện chú trọng hàng đầu, để xứng đáng là Bệnh viện khu vực Bắc Trung bộ.

Với chuyên ngành Tim mạch, bên cạnh các phương pháp điều trị bệnh động mạch vành như nội khoa, can thiệp đặt stent động mạch vành, thì nay với việc triển khai kỹ thuật chuyên sâu phẫu thuật bắc cầu chủ - vành, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã hoàn thiện các phương pháp điều trị bệnh động mạch vành, mang lại cơ hội khám chữa bệnh tốt hơn nữa cho người bệnh tại Nghệ An và các tỉnh trong khu vực trong bệnh lý tim mạch chuyên sâu. Đúng như phương châm phát triển của bệnh viện trong suốt thời gian qua, đó là: “Chất lượng hàng đầu - Phát triển chuyên sâu - Nâng tầm cao mới”./.

Phạm Hồng Phương