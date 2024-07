Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa tại huyện Thanh Chương Sáng 25/7, tại thôn Thanh Đồng 5, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Trần Võ Thướng.

Ông Trần Võ Thướng là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Bản thân ông mang trong mình chất độc hoá học khá nặng nên thường xuyên đau ốm, không có sức lao động, sống dựa vào tiền trợ cấp chính sách chất độc hóa học. Nhiều năm qua, ông sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có khả năng sửa chữa, nâng cấp.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mới cho gia đình ông Trần Võ Thướng tại thôn Thanh Đồng 5 xã Thanh Đồng huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên

Nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo khó khăn về nhà ở theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Võ Thướng để xây dựng nhà mới.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn và gia đình có kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng nhà tình nghĩa trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng thiết kế, tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng công trình.

Đây là một trong những hoạt động của Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).