Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà trị giá hơn 135 triệu đồng động viên người dân vùng lũ huyện Tương Dương

Ngày 04/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên người dân huyện Tương Dương bị ảnh hưởng do mưa lũ ngày 30/9 vừa qua.