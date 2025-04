Thị trường Cập nhật giá vàng chốt phiên 13/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới liên tiếp có các đỉnh cao mới Cập nhật giá vàng chốt phiên lúc 18h00 hôm nay 13/4/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần với mức tăng cao kỷ lục trong 2 năm qua. Đưa giá vàng liên tiếp đột phá các đỉnh cao mới.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 18h00 ngày 13/4/2025, giá vàng trong nước tăng cao phá mức đỉnh kỷ lục ngày hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chốt tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi so với hôm qua. Tổng kết tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 104-105,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 102,5-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 18h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 101,2-104,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 101,6-105,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 13/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

103 106,5

- - Tập đoàn DOJI

103

106,5

-

- Mi Hồng

104 105,5

+700 +800 PNJ

103

106,5

- - Vietinbank Gold

106,5



- Bảo Tín Minh Châu

103

106,5

- -

Phú Quý 102,5 106,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 13/4/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 103,000 106,500 AVPL/SJC HCM 103,000 106,500 AVPL/SJC ĐN 103,000 106,500 Nguyên liệu 9999 - HN 101,000 103,900 Nguyên liệu 999 - HN 100,900 103,800

2. PNJ - Cập nhật: 13/4/2025 18:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 101.200 104.900 TPHCM - SJC 103.000 106.500 Hà Nội - PNJ 101.200 104.900 Hà Nội - SJC 103.000 106.500 Đà Nẵng - PNJ 101.200 104.900 Đà Nẵng - SJC 103.000 106.500 Miền Tây - PNJ 101.200 104.900 Miền Tây - SJC 103.000 106.500 Giá vàng nữ trang - PNJ 101.200 104.900 Giá vàng nữ trang - SJC 103.000 106.500 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 101.200 Giá vàng nữ trang - SJC 103.000 106.500 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 101.200 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 101.200 104.900 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 101.200 104.900 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 101.200 103.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 101.100 103.600 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 100.470 102.970 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 100.260 102.760 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 75.430 77.930 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.320 60.820 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.790 43.290 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 92.590 95.090 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 60.910 63.410 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 65.060 67.560 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 68.170 70.670 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.540 39.040 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.870 34.370

3. SJC - Cập nhật: 13/4/2025 18:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 103,000 106,500 Vàng SJC 5 chỉ 103,000 106,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 103,000 106,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 101,400 104,900 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 101,400 105,000 Nữ trang 99,99% 101,400 104,400 Nữ trang 99% 99,566 103,366 Nữ trang 68% 67,349 71,149 Nữ trang 41,7% 39,889 43,689

Giá vàng thế giới hôm nay 13/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 18h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3235,91 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 205,19 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (25.920 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 4,33 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới khẳng định vị thế là tài sản trú ẩn hàng đầu khi được đẩy giá mạnh nhờ làn sóng bất ổn và lo ngại rủi ro gia tăng sau một tuần đầy biến động và khó đoán bậc nhất của thị trường tài chính toàn cầu.

Sau khi vượt mốc 3.100 USD vào tối thứ Tư, giá vàng gần như không nghỉ ngơi và tiếp tục tăng. Mở cửa phiên thứ Năm tại Bắc Mỹ, giá vàng tăng vọt lên trên 3.140 USD. Đến phiên giao dịch tại châu Á, vàng dễ dàng vượt qua mốc 3.200 USD, giá tiếp tục leo lên, chạm đỉnh tuần tại 3.245,48 USD

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào của giá vàng đều chỉ là tạm thời, và xu hướng tăng vẫn được duy trì mạnh mẽ với lượng người mua tiềm năng còn lớn. Các chuyên gia khác như Darin Newsom và James Stanley đều cho rằng trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu, giá vàng vẫn là lựa chọn hợp lý.

Daniel Pavilonis từ RJO Futures cho biết diễn biến gần đây của thị trường trái phiếu đã tạo động lực lớn cho vàng, đặc biệt sau ngày 2/4 khi các biện pháp thuế trả đũa bắt đầu được triển khai. Ông cảnh báo rằng nếu lợi suất trái phiếu dài hạn bất ngờ giảm mạnh, vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì đà tăng vẫn rất mạnh và khó bị cản trở.

Lạm phát tăng cao cũng là yếu tố tích cực cho giá vàng. Về phía châu Âu, ông cho rằng việc các chính phủ châu Âu bán tháo trái phiếu Mỹ không nhằm phản ứng lại chính sách của Trump, mà đơn giản là họ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu sau nhiều năm trì trệ hậu Covid.

Dù vậy, Pavilonis khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc phòng ngừa rủi ro bằng các công cụ phái sinh trong bối cảnh biến động lớn có thể xảy ra. Ông cho rằng “chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của những thay đổi lớn” và những diễn biến toàn cầu như chiến tranh thương mại hay chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục tạo động lực cho vàng tăng giá.

Tuần tới, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Tư tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng cũng sẽ được công bố như khảo sát sản xuất Empire State vào thứ Ba, cùng với đơn xin trợ cấp thất nghiệp, số lượng nhà khởi công mới và giấy phép xây dựng tại Mỹ vào thứ Năm.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia phân tích đang cực kỳ lạc quan về xu hướng giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng dần tỏ ra tích cực hơn khi các thị trường khác trở nên kém hấp dẫn.

Trong số 16 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có đến 15 người (tương đương 94%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Không ai cho rằng giá sẽ giảm, chỉ duy nhất một chuyên gia (6%) nhận định vàng sẽ giữ nguyên ở mức cao hiện tại.

Về phía nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 275 lượt bình chọn. Trong đó, 189 người (69%) tin rằng giá vàng sẽ tăng, 50 người (18%) dự báo giá sẽ giảm, còn 36 người (13%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần tới. Tâm lý này phản ánh rõ sự tin tưởng vào vàng trong bối cảnh các loại tài sản khác đang suy yếu.

Chuyên gia Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management nhận định: “Tôi lạc quan với giá vàng trong tuần tới. Đồng USD đang có xu hướng giảm và các bất ổn hỗ trợ vàng dường như sẽ còn kéo dài.”

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định: “Giá vàng có thể chứng kiến một đợt chốt lời ngắn hạn sau đà tăng mạnh vừa qua. Tuy nhiên, điều đó sẽ không cản được đà đi lên. Vàng đang có lợi thế về động lực tăng giá ở thời điểm này.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng, miễn là không giảm mạnh xuống dưới mốc 3.224,5 USD/ounce. Trước đó, Moor từng dự báo giá vàng sẽ tăng ít nhất 151 USD, tối đa là 954 USD từ vùng giá 2.148,4 USD, và thực tế thị trường đã tăng tới 1.100,6 USD – vượt cả mục tiêu cao nhất của ông.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích kỳ cựu Jim Wyckoff của Kitco nhận định giá vàng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần tới. Ông cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn kết hợp với tín hiệu kỹ thuật tích cực đang hỗ trợ cho xu hướng đi lên.