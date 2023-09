Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Đức Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân Khu 4; Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai tại khu ký túc xá Trường Trung học cơ sở Môn Sơn.

Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng cho biết, Trường THCS Môn Sơn đóng trên địa bàn xã Môn Sơn - xã biên giới đặc biệt khó khăn của vùng miền Tây xứ Nghệ. Năm học 2023-2024, trường có 17 lớp với 583 học sinh, trong đó có 82 em học sinh người dân tộc Đan Lai.

Thầy Nguyễn Văn Vị - Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn báo cáo tình hình hoạt động của khu ký túc xá -nơi đang chăm sóc các em học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng

Do nhà của các em cách trường từ 15-20 km, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn nên các em phải ở lại ký túc xá của nhà trường, do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ xây dựng. Trong quá trình theo học, các em gặp không ít khó khăn trong việc ăn ở và sinh hoạt vì chế độ hỗ trợ cho các em không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Hàng năm, nhà trường, địa phương và Đồn Biên phòng Môn Sơn đều phải vận động các em học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai đến lớp. Tuy nhiên, vì các em còn nhỏ tuổi, ít khi xa nhà nên việc hòa nhập, làm quen với cách sống chung gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Đồn Biên phòng Môn Sơn xây dựng quy chế công tác vận động quản lý học sinh tại ký túc xá.

Bộ Quốc phòng tặng quà cho khu ký túc xá nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Đồn Biên phòng Môn Sơn cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý hàng ngày, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các cháu học sinh trong việc ăn, ở và sinh hoạt; cùng ăn, cùng ở với học sinh tại ký túc xá. Phối hợp với cán bộ, giáo viên, mỗi ngày 3 đồng chí hướng dẫn cho các em cách ăn ở, sinh hoạt tập thể và học tập theo tác phong nghiêm túc từ quân đội.

Ngoài ra, nhà trường tạo sân chơi thể dục thể thao, trồng rau xanh cải thiện đời sống, hướng dẫn các em kỹ năng sống… Từ đây, các em đã thay đổi nhiều về nhận thức và cách sống cũng như trong học tập. Kết quả đã có nhiều em học sinh Đan Lai đạt các giải tại các cuộc thi, nhiều em đã tiếp tục học lên cấp 3 và đi vào các ngành sư phạm.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm nơi sinh hoạt của các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai. Ảnh: Phạm Bằng

Được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trang bị các nhu cầu thiết yếu như giường, đệm, chăn, ga và các vật dụng sinh hoạt; đồng thời vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, hỗ trợ khẩu phần ăn hàng ngày cho các cháu. Hiện có 10 học sinh được nhận học bổng suốt đời từ nhà tài trợ nước Pháp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đến thăm Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đến thăm Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết, Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 36,5 km đường biên giới và 7 cột mốc; phụ trách địa bàn xã Môn Sơn với dân số 2.257 hộ/9.673 khẩu gồm 3 dân tộc sinh sống: Kinh, Thái và tộc người Đan Lai.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; tham mưu, phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Môn Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đồn. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Đồn đã tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và phát triển; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật, Đồn đã tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình ghi sổ vàng truyền thống của Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình Bộ đội Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tiêu biểu như: Nhận nuôi và giúp đỡ 12 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Đồng thời, còn giúp đỡ các em học sinh tộc người Đan Lai với mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” nhằm giúp đỡ các em trong học tập, sinh hoạt hàng ngày và rèn luyện kỹ năng sống...

Thực hiện mô hình “Tủ thuốc biên cương”, tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá 10 triệu đồng; Triển khai mô hình “Bò giống, lợn giống cho người nghèo”, đơn vị đã trao tặng giống vật nuôi... trị giá trên 34 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Chánh án Toà án nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có nhiều sáng kiến, mô hình giúp nhân dân vùng biên giới nói chung và các cháu đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, như: Con nuôi biên phòng, Nâng bước em đến trường, Xuân biên cương, Biên phòng đồng hành cùng ký túc xá biên cương.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, mô hình xây dựng ký túc xá biên cương không chỉ giúp các cháu có điều kiện học tập đầy đủ mà còn giáo dục lối sống, đạo đức, xây dựng cho các cháu tính kỷ luật sinh hoạt như quân đội. Hy vọng trong tương lai, trong số các cháu được nuôi dưỡng sẽ có cháu là bộ đội biên phòng, biết yêu quê hương, giữ gìn biên cương.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao đánh giá, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ được giao. Đó là bảo vệ biên cương vững vàng; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới; giúp đỡ, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; cùng với các lực lượng biên phòng, nhân dân của nước bạn Lào xây dựng khu vực biên giới thân thiện, hoà bình, đoàn kết, vững mạnh.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho Đồn Biên phòng Môn Sơn, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường Tiểu học 2, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình cũng nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống văn hoá cách mạng, trong những năm qua có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong thời gian qua của tỉnh rất tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn lực để chăm lo cho đời sống người dân.

Nghệ An là một trong số ít tỉnh, thành của cả nước được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng. Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh là phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế vùng biên giới. Đời sống của người dân vùng biên giới của tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã được cải thiện rõ rệt, trong đó có vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính điều đó góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng phương châm: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".