Chi tiết khu vực cấm đường tạm thời phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh

UBND tỉnh vừa có công văn hoả tốc số 8235/UBND-NC ngày 28/9/2023 về việc cấm đường tạm thời để tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Khu vực ngã tư trước Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

- Đóng barie, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe của Ban tổ chức chương trình, xe của khách mời, đại biểu, xe của lực lượng bảo đảm an ninh trật tự) đi vào tuyến đường Trường Thi: đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu- Phan Đăng Lưu đến ngã ba giao nhau với đường Trần Phú- Lê Duẩn, Thành phố Vinh.

- Thời gian thực hiện lệnh cấm: bắt đầu từ 19h đến 22h30 phút ngày 30/9/2023.

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Vinh triển khai phương án chặn đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.