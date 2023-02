Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore

(Baonghean.vn) - Làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề xuất Liên đoàn hỗ trợ tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư với các đối tác của Singapore vào đầu tư tại Nghệ An.

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Singapore, sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF).

Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) là một cơ quan nhà nước có nhiệm vụ làm việc với các đối tác có liên quan nhằm thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp Singapore, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua phát triển năng lực, đổi mới & nâng cao năng suất, áp dụng & thực hiện các tiêu chuẩn, mở rộng kinh doanh ở nước ngoài, hỗ trợ toàn diện và cung cấp cơ hội để các công ty hợp tác, kết nối, phát triển và mở rộng cả trong nước và quốc tế. Được thành lập từ năm 1932, SMF là cơ quan có tiếng nói được công nhận trong ngành kinh doanh sản xuất của Singapore và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng quốc gia Singapore. SMF có nhiều hơn 5.000 công ty thành viên, từ các tập đoàn đa quốc gia đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đại diện cho toàn bộ ngành sản xuất của Singapore. SMF thực hiện một loạt các hoạt động để nâng cao lợi thế cạnh tranh của các công ty Singapore.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ tới cá nhân ông và chúc Liên đoàn Sản xuất Singapore cũng như các thành viên của SMF ngày càng phát triển.

Nhắc lại buổi làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore vào tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, hai bên đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại. Tuy nhiên, từ đấy đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hai bên chưa triển khai được các hoạt động cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An xác định các đối tác đến từ Singapore hết sức quan trọng trong hợp tác đầu tư, thương mại và các hoạt động phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, việc hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác đến từ Singapore đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án đầu tư nước ngoài đến từ Singapore với tổng số vốn đăng ký hơn 301,68 triệu USD. Trong đó có 5 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, phát huy hiệu quả, đặc biệt là dự án của Tập đoàn VSIP.

Ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore chúc mừng kết quả đầu tư thành công của các doanh nghiệp Singapore tại Nghệ An, trong đó đặc biệt có vai trò điều hành của Tập đoàn Sembcorp để đưa được nhiều doanh nghiệp sang Nghệ An đầu tư.

Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore khẳng định, trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để thông tin đến các thành viên và đối tác, tìm kiếm, kết nối được nhiều hơn nữa các đối tác phù hợp sang tỉnh Nghệ An đầu tư và hoạt động một cách hiệu quả.

Trao đổi những lĩnh vực mà Nghệ An định hướng thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh mong muốn thu hút được các nhà đầu tư trong các lĩnh vực chế biến chế tạo; sản xuất nông nghiệp xanh, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; tin tưởng với vai trò của mình, Liên đoàn Sản xuất Singapore sẽ có khả năng thúc đẩy các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này đến tỉnh Nghệ An tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Hiện nay, Nghệ An đang là điểm đến của các nhà sản xuất lĩnh vực sản xuất điện tử, cung cấp các thiết bị cho các tập đoàn lớn của thế giới như: Apple, Samsung, Tesla... Vì vậy, Nghệ An mong muốn các nhà sản xuất đến từ Singapore sẽ xem xét cơ hội đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp VSIP.

Người đứng đầu UBND tỉnh tin tưởng, Nghệ An có đủ những điều kiện cơ bản để đón nhận các nhà đầu tư theo tiêu chí đầu tư xanh của các đối tác Singapore. Mới đây, Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc với quy mô 500ha.

Tỉnh Nghệ An đã trao đổi với Tập đoàn Sembcorp sẽ xây dựng khu công nghiệp này theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với các yếu tố: Xanh - thông minh - tiết kiệm năng lượng - phát triển bền vững. Đây sẽ là khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư theo mục tiêu mà Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore mong muốn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Liên đoàn Sản xuất Singapore hỗ trợ phía tỉnh trong việc giới thiệu các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Dự kiến vào tháng 3/2023, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đoàn sang xúc tiến đầu tư và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác Singapore. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đề nghị Liên đoàn Sản xuất Singapore có sự hỗ trợ để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư với các đối tác đầu tư tại Singapore vào Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Liên đoàn Sản xuất Singapore và các thành viên sang dự Lễ khởi công Dự án VSIP Nghệ An II và tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác đến từ các nước, trong đó có Singapore.

Trân trọng cảm ơn lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn sản xuất Singapore cho biết, sẽ thông báo với các thành viên và có thông tin với phía tỉnh Nghệ An trong thời gian sớm nhất.