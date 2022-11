Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11

(Baonghean.vn) - Luật Biên phòng Việt Nam Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhằm từng bước đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) về vấn đề này.