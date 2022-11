Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 18/11, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành phố Vinh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi đến các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc lời chúc sức khoẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đào tạo được đội ngũ có kỹ năng nghề cao, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, của khu vực, đóng góp đội ngũ lao động cho quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là cơ sở đào tạo có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu, nhất là đào tạo nghề.

Thể hiện là, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm cao, nhiều em tham gia lao động, chuyển tiếp sinh tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản. Trường là 1 trong 7 cơ sở của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trường cao đẳng chất lượng cao với 7 ngành đạt đẳng cấp quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà trường đạt được trong thời gian qua. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của trường đối với sự phát triển của tỉnh, của khu vực và trong công tác hợp tác lao động quốc tế.

Người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, trường đang có nhiều cơ hội để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình. Nhất là khi tỉnh đang đẩy mạnh và đạt được những kết quả hết sức rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt tốp 10 địa phương có kết quả thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Tính đến thời điểm này vốn FDI của tỉnh thu hút được 935 triệu USD.

Khi các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, điều kiện tiên quyết là nguồn nhân lực, trong đó nhân lực có kỹ năng nghề là quan trọng. Vì thế, trường cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đào tạo nghề theo hướng đặt hàng. Với lợi thế là tỉnh có truyền thống hiếu học, trường cũng cần phối hợp với các trường phổ thông để định hướng nghề nghiệp, phân luồng tốt hơn trong đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ, thầy giáo, cô giáo của trường cũng cần truyền cảm hứng cho người học nghề, để các em giỏi nghề, yêu nghề, có thể sống bằng nghề và phát triển nghề của mình. Mặt khác, trường cần phấn đấu tự chủ tài chính, triển khai hiệu quả dự án đầu tư, góp phần nâng cao cơ sở vật chất, phục vụ công tác đào tạo của trường.

Tiến sĩ Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trong suốt thời gian qua; đồng thời xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, những định hướng của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để trường hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Tiến sĩ Hồ Văn Đàm cho biết, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là món quà của Chính phủ Hàn Quốc dành tặng Chính phủ Việt Nam vào năm 1998.

Hiện nhà trường đang đào tạo 3.000 học viên với 14 ngành, nghề. Học viên của nhà trường được thi tay nghề từ cấp tỉnh đến ASEAN và thế giới, nhiều đề tài khoa học của giáo viên và học viên đã đạt giải cấp tỉnh và quốc gia. Trong thời gian qua, công tác hợp tác với doanh nghiệp được nhà trường quan tâm, 90% học viên ra trường có việc làm ổn định, được các doanh nghiệp săn đón.

Trường đang hợp tác với Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An; Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt để tăng cường đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành khác.