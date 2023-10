Chủ tịch UBND tỉnh: Thị xã Thái Hòa phải vượt qua được áp lực để đạt các mục tiêu phát triển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 19/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã làm việc với lãnh đạo thị xã Thái Hoà nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Thái Hoà. Ảnh: Phạm Bằng

THU HÚT ĐẦU TƯ LÀ ĐIỂM SÁNG CỦA THỊ XÃ TRONG BỐI CẢNH KHÓ KHĂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà Chu Anh Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã phát triển đảm bảo theo đúng kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 7,55%; năm 2022 đạt 9,35%; 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,6%.

Thị xã đã từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao với hơn 426ha. Một số mô hình sản xuất mới được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế như mô hình lúa thuần chất lượng cao, mô hình trồng ngô ngọt, mô hình nuôi dê sinh sản...

Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà Chu Anh Tuấn trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - thủy sản. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá; Thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 252,450 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2023 đạt 99,524 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; 100% trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, trong đó 58,6% trường đạt chuẩn mức độ 2. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 1,17%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, sau hơn 2 năm thị xã đã thu hút được 8 dự án với tổng mức đầu tư 1.845 tỷ đồng. Ngoài ra, thị xã đang tích cực thu hút 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2023. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 10/10/2023 đạt 52,89% cao hơn trung bình cả tỉnh (46,56%), đứng thứ 10 khối huyện.

Nhiều dự án đầu tư công quy mô khá lớn trên địa bàn đang từng bước được triển khai thực hiện như: Tuyến đường tránh Quốc lộ 48 qua trung tâm đô thị Thái Hòa, Lâm viên Bàu Sen, Tiểu dự án xây dựng đường ngang nội thị N7 và đường đầu Cầu Hiếu 2, thị xã Thái Hòa thuộc dự án BIIG2 Nghệ An… góp phần quan trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng của thị xã.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc VIệt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Việc xây dựng đô thị loại III của thị xã tính đến thời điểm hiện nay cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn. Đến nay, qua kết quả tự đánh giá và chấm điểm theo tiêu chí đô thị loại III, thị xã Thái Hòa đã đạt được 80,02 điểm/75,0 điểm tối thiểu, tương ứng đã đạt 54 tiêu chuẩn/63 tiêu chuẩn. Thị xã sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để lập hồ sơ công nhận đô thị loại III vào năm 2024, sớm 1 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã chưa đạt theo lộ trình đề ra. Công tác cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguồn lực đầu tư còn nhỏ so với nhu cầu hoàn thiện kết cấu hạ tầng để xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đề nghị thị xã Thái Hoà quan tâm đầu tư thiết chế văn hoá tại các khối, thôn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong du lịch, đô thị, y tế; hình thành trung tâm logistics của vùng; phát huy lợi thế kết nối của trung tâm vùng Tây Bắc để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thị xã Thái Hoà cũng cần tăng cường đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động; rà soát quy hoạch sử dụng đất; tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã; nghiên cứu cơ chế, chính sách tích tụ ruộng đất; tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phối hợp xử lý 27 dự án chậm tiến độ.

QUYẾT TÂM CAO, NỖ LỰC LỚN ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, biểu dương những kết quả tích cực mà thị xã Thái Hòa đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt khá; Thu ngân sách năm 2022 đạt khá, song 9 tháng đầu năm 2023 còn gặp khó khăn. Thu hút đầu tư của thị xã có chuyển biến tích cực, bước đầu thu hút được dự án có quy mô lớn, như dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á với tổng mức đầu tư 1.128 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thị xã cao hơn trung bình cả tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị của thị xã khá khang trang, xanh, sạch, đẹp; quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Để đạt được kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, có yếu tố quan trọng là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đồng hành, chia sẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ.

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, quy mô kinh tế của thị xã đang ở mức khiêm tốn, đứng thứ 17/21 huyện, thị, thành; nhiều tiêu chí đô thị loại III chưa đạt so với quy định. Thu ngân sách chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo thị xã Thái Hoà tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án thực hiện chậm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực trên địa bàn còn bất cập, nhất là tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Cải cách hành chính chưa ổn định, chưa có đột phá.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cho Thái Hoà trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhắc lại mục tiêu phát triển của thị xã Thái Hoà theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã là đến năm 2025 trở thành đô thị loại III và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Mặt khác, theo Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An; theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị động lực, trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

"Để đạt được mục tiêu tại các Nghị quyết trên là áp lực rất lớn cho thị xã Thái Hoà. Nếu thị xã không quyết tâm cao, nỗ lực lớn, mạnh mẽ, lựa chọn vấn đề trọng tâm, ưu tiên thực hiện thì Thái Hoà khó đạt các mục tiêu trên" Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và cho rằng, đây cũng không phải là nhiệm vụ riêng của Thái Hoà mà là nhiệm vụ của tỉnh và các ngành cùng đồng hành với thị xã. Và thực tế, tỉnh đã quan tâm thị xã Thái Hoà bằng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Để triển khai các mục tiêu đã xác định, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Thái Hoà phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vấn đề ưu tiên của thị xã Thái Hoà hiện nay là phải rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, trong điều kiện hiện nay không gian phát triển của thị xã còn hạn chế, không đáp ứng được các tiêu chí để phát triển trở thành thành phố trong tương lai.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong các quy hoạch, thị xã cần quan tâm rà soát quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh hợp lý, nhất là đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm rà soát quy hoạch đô thị hiện hữu và các khu đô thị trên địa bàn, quy hoạch dọc sông Hiếu, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các điều kiện tiêu chí về đô thị, quy hoạch các trung tâm theo hướng ưu tiên những trung tâm có khả năng và phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Thái Hoà huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, thị xã cần ưu tiên lựa chọn các dự án hạ tầng trọng điểm để đầu tư, đầu tư dự án nào dứt điểm dự án đó. Những nguồn lực đã phân bổ thì phải sử dụng hiệu quả, nhất là nguồn vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, thị xã cần tính toán để thực hiện các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về dịch vụ, thị xã cần tập trung các dịch vụ trong các Nghị quyết, sắp xếp thứ tự ưu tiên: Thương mại, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, nông nghiệp công nghệ cao.

Lãnh đạo các phòng, ban của thị xã Thái Hoà tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công nghiệp, tăng cường thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Muốn vậy, thị xã cần điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cụm công nghiệp phù hợp và nghiên cứu xây dựng khu công nghiệp trong tương lai nhằm tận dụng lợi thế tiếp giáp với thị xã Hoàng Mai.

Trong nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ cao của thị xã vẫn còn những hạn chế, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, thị xã cần quan tâm định hướng chuyển từ nông nghiệp công nghệ cao sang nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững. Tập trung chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu thị xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Việc chỉnh trang đô thị cần được quan tâm ngay từ bây giờ để đô thị Thái Hoà thực sự hiện đại, văn minh; quan tâm công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, thị xã Thái Hoà cần phát huy các giá trị văn hoá - lịch sử để phát triển kinh tế, muốn vậy phải đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách người có công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gặp gỡ, trao đổi với người dân thị xã Thái Hoà. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh TX.Thái Hoà muốn phát triển vẫn phải phát triển công nghiệp, người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị thị xã Thái Hoà đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần khó khăn của nhà đầu tư là khó khăn của chính quyền; tích cực đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư.

Tập trung cải cách hành chính để tạo đột phá, rà soát, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư chậm tiến độ; quan tâm đến chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thị uỷ Thái Hoà Phạm Tuấn Vinh phát biểu đáp từ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh thị xã muốn phát triển thì phải ổn định, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị vì Thái Hoà giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; không để hình thành các điểm nóng; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kết luận các hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thị xã trên quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho Thái Hoà phát triển theo các mục tiêu đã đề ra./.