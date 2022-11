Chủ tịch UBND tỉnh: Từng bước xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và 9 tháng đầu năm năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2022.

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, BẢO TỒN VĂN HÓA ĐƯỢC QUAN TÂM

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Hoàng Sỹ Kiện cho biết, tổng giá trị sản xuất năm 2021 của huyện đạt hơn 2.555 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách tại địa bàn năm 2021 là 25 tỷ 702 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đạt 99,57%. Năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương 3 dự án trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 216,96 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 6,22%; dự kiến năm 2022 sẽ có 23/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch HĐND huyện giao. Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 16 tỷ đồng, đạt 78,18% dự toán tỉnh giao.

Trên địa bàn huyện có nhiều mô hình sản xuất rất hiệu quả, các sản phẩm nông nghiệp phục vụ khách du lịch ngày càng phong phú. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã có 3/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã có 13 sản phẩm được phân hạng OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao và 6 sản phẩm đạt 3 sao.

Du lịch cộng đồng trên địa bàn có bước phát triển khởi sắc, là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây xứ Nghệ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh cơ bản được đảm bảo.

Huyện Con Cuông cũng thẳng thắn đánh giá, cơ sở, kết cấu hạ tầng kỹ thuật của huyện còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt là cơ sở vật chất của các cơ quan hành chính các cấp và các trường học còn thiếu; vị trí địa lý xa trung tâm nên việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hạn hẹp. Người dân thiếu đất sản xuất, trong khi diện tích đất rừng nghèo kiệt không được chuyển đổi sử dụng đất sản xuất cho người dân. Trình độ dân trí còn thấp, chưa đồng đều; phong tục, tập quán còn lạc hậu; một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản nhất trí với báo cáo của huyện và gợi mở thêm nhiều nội dung, như huyện cần tập trung triển khai nhanh 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung khắc phục thiệt hại sau thiên tai, tập trung phát triển cây nguyên liệu, cây công nghiệp.

Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung; đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng; bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào, hoàn thiện các tuyến du lịch; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; hoàn thiện các quy hoạch...

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG CON CUÔNG TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ SINH THÁI

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Con Cuông là mảnh đất chứa đựng nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa lớn. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn, diện tích lớn, đời sống người dân còn thấp, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Chia sẻ với những khó khăn của huyện, song Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc huyện Con Cuông đã nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực, thể hiện bằng 5 ổn định tích cực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội, an sinh - xã hội; môi trường sinh thái; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; ổn định nội bộ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Con Cuông nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan. Đó là quy mô nền kinh tế còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cải cách hành chính đang ở tốp cuối của tỉnh.

Về định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng tình với mục tiêu xây dựng Con Cuông phát triển bền vững, từng bước trở thành đô thị sinh thái.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đặc biệt, rà soát lại mục tiêu phát triển Con Cuông thành đô thị sinh thái theo Đề án vào năm 2015.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy có thể thống nhất kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết để giúp cho Con Cuông đạt mục tiêu phát triển trở thành đô thị sinh thái. Trong Nghị quyết, một yếu tố quan trọng là có cơ chế đặc thù để Con Cuông có điều kiện, nguồn lực thực hiện được mục tiêu trên.

Mặt khác, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện quan tâm công tác rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, bám vào Quy hoạch tỉnh xác định Con Cuông là 1 trong 6 đô thị theo lộ trình phù hợp. Chọn phần trung tâm thị trấn Con Cuông để quy hoạch thành quy hoạch chung xây dựng thị trấn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, huyện cũng cần quan tâm đến các quy hoạch sử dụng đất theo hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, phát huy được nguồn lực đất đai để đạt mục tiêu cho phát triển; Quy hoạch hạ tầng giao thông nhằm tạo ra không gian cho phát triển kinh tế, hình thành các đô thị và khu vực phát triển thương mại - dịch vụ; Quy hoạch hạ tầng cho sản xuất, hạ tầng thương mại, dịch vụ và quy hoạch phát triển du lịch - một trong những trọng tâm phát triển của huyện Con Cuông.

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, với mục tiêu phát triển, điều kiện của huyện, Con Cuông nên tập trung phát triển kinh tế xanh. Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế rừng, kinh tế nông nghiệp, hình thành các vùng nguyên liệu, dược liệu dưới tán rừng. Huyện cố gắng có những sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp có thương hiệu, quy mô lớn, gắn từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, gắn với bổ sung thêm nhiều sản phẩm OCOP. Tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó, nổi bật là du lịch sinh thái, du lịch khám phá, bởi đây là điều kiện thuận lợi của huyện, kết hợp giá trị văn hóa - ẩm thực của người dân. Ngoài nguồn lực ngân sách, huyện cố gắng thu hút các nhà đầu tư để tiềm năng, lợi thế này được phát huy mạnh mẽ hơn.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Con Cuông tiếp tục huy động và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trước hết là các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo quan điểm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 theo đúng cam kết, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đối với nguồn lực ngoài ngân sách, cần tập trung tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Con Cuông cũng cần bảo vệ tài nguyên, môi trường, thực hiện tốt vai trò bảo tồn đa dạng môi trường sinh thái; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; giảm nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; duy trì tốt mối quan hệ với tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Về các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung đô thị; hỗ trợ cho huyện 7.000 tấn xi măng để xây dựng nông thôn mới. Đối với đầu tư các công trình trọng điểm, huyện cần sắp xếp ưu tiên đầu tư, cân đối nguồn lực để thực hiện theo điều kiện thực tế, hợp lý, không dàn trải.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm Di tích danh thắng Thẳm Nàng Màn; kiểm tra quy hoạch khu hành chính huyện; kiểm tra tiến độ Dự án cầu Thanh Nam và thăm Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát.