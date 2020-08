Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phải sàng lọc kỹ trong xây dựng các chương trình, đề án

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác, nghỉ hưu ở Hà Nội vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Baonghean) - Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An khẩn trương đôn đốc các tổ chức cơ sở tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Nghệ An có trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.