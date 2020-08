'Chúng tôi sẽ trở về khi Đà Nẵng hết dịch'

Ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Sáng 15/8/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế (2 bác sỹ hồi sức cấp cứu; 2 bác sỹ truyền nhiễm; 2 bác sỹ xét nghiệm; 03 kỹ thuật viên huyết học; 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.