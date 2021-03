Công an gọi người phụ nữ có hành vi phản cảm trước cổng đền Cuông lên làm rõ sự việc

Ngày 1/3, ông Hoàng Công Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến người phụ nữ lột đồ, chửi bới trước cổng đ ền Cuông sau khi xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh này đăng trên mạng xã hội.

"Sáng nay, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cũng đã trực tiếp ra làm việc với Ban quản lý đền Cuông về việc này. Còn về phía địa phương, Công an xã Diễn An cũng đã gọi bà này đến làm việc và tường trình lại vụ việc", ông Trường nói.

Sau khi có hành động tụt quần, người phụ nữ lớn tiếng chửi bới trước cổng đền Cuông. Ảnh cắt từ clip Trước đó, trên Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đứng trước cổng đền Cuông (thuộc địa phận xã Diễn An, Diễn Châu), tụt quần, lớn tiếng chửi bới một người đàn ông với những lời lẽ thô tục. Video này được cho là quay vào chiều ngày Rằm tháng Giêng (ngày 26/2).

Theo Chủ tịch UBND xã Diễn An, qua xác minh ban đầu, người phụ nữ này trú ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh. Còn người đàn ông trong clip là bảo vệ tại đền. Chiều 26/2, bà đi lễ tại đền Cuông và có xảy ra cãi cọ khi bắt xăm trong đền. "Sau đó, do xe ô tô của bà này đỗ không đúng vị trí nên bảo vệ có nhắc nhở rồi xảy ra cãi cọ...", ông Trường nói.

Sau khi tụt quần thách thức nhân viên bảo vệ, người phụ nữ đứng tuổi này còn quay mặt vào cổng đền Cuông lớn tiếng chửi bới. Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến phê phán hành động này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.