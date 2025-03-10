Pháp luật Công an xã Quỳnh Lưu thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn Sau khi theo dõi, Công an xã Quỳnh Lưu đã bắt quả tang và tiến hành thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn.

Thông tin từ Công an xã Quỳnh Lưu cho biết, vào chiều 2/10, Công an xã cùng đoàn kiểm tra xã Quỳnh Lưu phát hiện, thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn tại cơ sở chế biến mỡ động vật của gia đình bà B.T.V (SN 1966, trú tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Số mỡ động vật được phát hiện tại nhà bà B.T.V. Ảnh: CACC

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số lượng mỡ và sản phẩm từ mỡ trên và tiến hành tiêu hủy. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.