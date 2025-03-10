Thứ Sáu, 3/10/2025
Công an xã Quỳnh Lưu thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn

PV 03/10/2025 17:39

Sau khi theo dõi, Công an xã Quỳnh Lưu đã bắt quả tang và tiến hành thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn.

Thông tin từ Công an xã Quỳnh Lưu cho biết, vào chiều 2/10, Công an xã cùng đoàn kiểm tra xã Quỳnh Lưu phát hiện, thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn tại cơ sở chế biến mỡ động vật của gia đình bà B.T.V (SN 1966, trú tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

bna_888.jpg
Số mỡ động vật được phát hiện tại nhà bà B.T.V. Ảnh: CACC

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số lượng mỡ và sản phẩm từ mỡ trên và tiến hành tiêu hủy. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

bna_667.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số mỡ động vật nói trên đưa đi tiêu hủy. Ảnh: CACC

Nghệ An phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, thực phẩm bẩn

Nghệ An: Phát hiện đối tượng thu gom 400kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối

Nghệ An phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, thực phẩm bẩn

Nghệ An: Phát hiện đối tượng thu gom 400kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối

      Công an xã Quỳnh Lưu thu giữ gần 1,5 tấn mỡ động vật bẩn

