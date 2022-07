Công ty Điện lực Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt-Lào

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022) và 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022), Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn dẫn đầu, đã đến thăm tặng quà thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong khi ngũ cốc tiếp tục mắc kẹt và có nguy cơ thối rữa ở Ukraine, thì châu Âu vẫn chưa thể tháo gỡ được khủng hoảng lương thực, do nguồn cung từ Ukraine không cập bến được; giá thực phẩm đang tăng cao trên toàn cầu, buộc các cơ quan của Liên hợp quốc phải cắt giảm tới nửa lượng lương thực cứu trợ cho người tị nạn ở vùng châu Phi, do thiếu hụt kinh phí.

(Baonghean.vn) - Thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, mất mát to lớn của các thương, bệnh binh, những người có công với Tổ quốc.

(Baonghean.vn) - Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân là một trong những mong muốn của lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.