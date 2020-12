Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020 ​

(Baonghean.vn) - Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Điện lực Nghệ An luôn quan tâm thực hiện.

(Baonghean.vn) - Tính đến 20h30’ ngày 30/10/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã khắc phục 720 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 143.251 khách hàng.

(Baonghean.vn) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy nổ trong lĩnh vực cung ứng và sử dụng điện, trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn điện, trong đó, việc đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực công trình điện và khách hàng sử dụng điện là rất quan trọng.