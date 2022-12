Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường huấn luyện phòng, chống cháy nổ

(Baonghean.vn) - Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức tập huấn công tác PCCC cho các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ và sự cố tai nạn…

Ngày 27/12, tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp huấn luyện kiến thức, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và thực tập phương án cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở với hơn 200 CBCNV tham gia.

Khai mạc lớp huấn luyện ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty phát biểu: “Với đặc thù là ngành nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm về cháy nổ và tai nạn, do vậy công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ luôn được Công ty Điện lực Nghệ An chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh".

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các nội dung về xây dựng kế hoạch, phương án, tập huấn kỹ năng, diễn tập, công tác tuyên truyền phổ biến cũng như kiểm tra, hỗ trợ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ của Công ty Điện lực Nghệ An góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao chất lượng, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách, đội viên Đội PCCC, cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở và hơn hết công tác lãnh đạo, chỉ đạo được xử lý, điều hành một cách kịp thời. Trong thời gian qua chưa để xảy ra sự cố cháy, nổ do chủ quan gây ra. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ngừa và xử lý hiệu quả nếu xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố…

Nhằm tăng cường và duy trì công tác phối hợp giữa hai đơn vị thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả. Công ty Điện lực Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn 21 huyện, thị xã và thành phố”.

Tại lớp huấn luyện, ông Nguyễn Xuân Mạnh và ông Trịnh Xuân Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như trên cả nước thời gian gần đây; giới thiệu các văn bản, kiến thức pháp luật, quy phạm pháp luật về PCCC như Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; Hướng dẫn các Nghị định, Thông tư thi hành quy định của Luật trong công tác PCCC như: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định 83/2017/NĐ-CP; Nghị định số 144/2022/NĐ-CP, Thông tư số 149/2020/TT-BCA; Thông tư số 08/2018/TT-BCA…; Kiến thức cơ bản về PCCC; Thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở…

Lớp huấn luyện diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương, an toàn và đạt kết quả tốt. Kết thúc lớp huấn luyện, toàn Đội PCCC và CBCNV khối phòng, ban đã tổng kết nghe đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An và đại diện của lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An nhận xét đánh giá công tác huấn luyện, qua đó tìm ra các yếu điểm để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ PCCC tại đơn vị, tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về PCCC và khả năng sẵn sàng phối hợp tham gia chữa cháy của các lực lượng.

Trước tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy cao, nhất là vào những dịp cuối năm, cận kề Tết Nguyên đán, mỗi đơn vị cần chủ động tổ chức phòng cháy, chữa cháy kịp thời có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra.

Buổi diễn tập cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở. Tạo sự chủ động cho lực lượng PCCC của cơ sở và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức phối hợp chữa cháy, cứu người bị nạn, cứu tài sản nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất nếu có sự cố cháy nổ xảy ra; Nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến chữa cháy giữa các lực lượng; tạo thế chủ động trước mọi tình huống cháy nổ xảy ra; thống nhất cơ chế lãnh đạo, chỉ huy và điều động lực lượng phương tiện chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của CBCNV, tài sản của cơ quan.