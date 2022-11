Công ty Điện lực Nghệ An: Tập trung nâng cấp, đầu tư mới hạ tầng lưới điện

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An huy động nhiều nguồn lực, tập trung cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới hạ tầng lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, song song với công tác bảo dưỡng lưới điện, ngăn ngừa sự cố, trong năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã huy động nhiều nguồn lực, tập trung cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới hạ tầng lưới điện. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nghệ An là tỉnh đang trên đà phát triển sản xuất công - nông nghiệp, là một trong những địa phương thu hút đầu tư lớn của cả nước. Nhu cầu điện năng cung cấp cho việc phát triển kinh tế - xã hội không ngừng gia tăng. Đi cùng với nhu cầu thực tế thì việc cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng điện năng ngày càng cao luôn được PC Nghệ An xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Để bảo đảm đủ nguồn lưới điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, PC Nghệ An đã đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình lưới điện trên địa bàn. Qua đó, góp phần chống quá tải, giảm thiểu tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng. Hiện nay, PC Nghệ An đang đôn đốc các đơn vị thi công sớm hoàn thành các công trình còn lại đảm bảo chất lượng và tiến độ để nâng cao hiệu quả hoạt động của lưới điện".

Qua đánh giá, chất lượng điện năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, nhiều khu vực hạ tầng lưới điện trước đây còn khó khăn giờ đang từng bước được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, PC Nghệ An được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao đầu tư xây dựng 19 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 239 tỷ đồng. Cụ thể, đã đầu tư xây dựng các công trình như: Công trình chống quá tải, tự động hóa mạch vòng lưới điện, các dự án đa chia đa nối MDMC, xây dựng xuất tuyến trung áp sau các trạm 110kV hiện hữu và đang triển khai,…

Các dự án sau khi đưa vào vận hành sẽ giúp nâng cao năng lực truyền tải, giảm bán kính cấp điện, tạo liên kết liên huyện, liên vùng, giảm tổn thất điện năng cho khu vực các huyện trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng điện năng, PC Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hạ tầng lưới điện. Trong đó, tập trung vào xây dựng đường dây trung, hạ áp và lắp đặt thêm trạm biến áp ở các khu vực non tải, quá tải, bán kính cấp điện xa có chất lượng điện áp thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, đối với hệ thống lưới điện hiện trạng đã vận hành lâu năm, công ty cũng đã chú trọng vào công tác sửa chữa, củng cố đảm bảo năng lực truyền tải và cung cấp điện. Theo đó, PC Nghệ An đã thực hiện 74 hạng mục công trình sửa chữa lớn với tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, có 11 hạng mục công trình lưới điện 110kV, 63 hạng mục công trình lưới điện trung hạ áp.

Với những nỗ lực của PC Nghệ An và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương trong việc đầu tư, cải tạo hệ thống điện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp người dân bảo đảm nhu cầu điện trong sản xuất, sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.