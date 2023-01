Công ty Điện lực Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo huyện Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hoạt động tặng quà Tết của Công ty Điện lực nhằm chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, mang đến những món quà ấm áp cho người dân nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Ngày 11/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Chương trình "Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023".

Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Na Ngoi là địa phương được Công ty Điện lực Nghệ An nhận giúp đỡ theo chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị giúp đỡ 1 xã nghèo của UBND tỉnh. Năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An trích các nguồn quỹ của đơn vị hơn 300 triệu đồng để kéo đường điện và đưa điện về đến 54 hộ gia đình cho bản Thăm Hón - một bản xa trung tâm, đường đi lại rất khó khăn của xã Na Ngoi, góp phần giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã trích quỹ phúc lợi 80 triệu đồng trao quà cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Châu Hạnh (Quỳ Châu), xã Tiền Phong (Quế Phong), xã Na Loi và xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) đón Tết Quý Mão 2023 mỗi xã 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tặng quà Tết cho người nghèo là một trong những hoạt động thường niên nằm trong Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” - một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An.

Chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An). Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai chương trình miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho hơn 35 khách hàng, doanh nghiệp được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác an sinh xã hội cũng được Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục quan tâm trong dịp tri ân khách hàng. Công ty đã tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ nghèo, người già neo đơn không có nơi nương, các gia đình chính sách…

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

“Chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Nghệ An mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần cùng các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, an sinh xã hội và tri ân khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ.