Cử tri thị xã Cửa Lò phản ánh nhiều bất cập của các dự án trên địa bàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 11 ý kiến với 21 nội dung trên nhiều lĩnh vực đã được đại biểu Quốc hội lắng nghe và tiếp thu tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chiều 21/4.

Chiều 21/4, Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo phường Nghi Hải và thị xã Cửa Lò.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 5, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã thông tin dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 22/5 đến 23/6/2023. Đây là lần đầu tiên kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 (từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023), đợt 2 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023).

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 7 Luật, 4 Nghị quyết và xem xét, quyết định một số chính sách liên quan, đồng thời, cho ý kiến 9 dự án Luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) thời gian qua đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý từ nhân dân.

Nhiều ý kiến góp ý phát triển thị xã Cửa Lò

Tham gia ý kiến, cử tri Lê Ngọc Tuýnh - Khối trưởng khối 5, phường Nghi Hòa phản ánh, Dự án Cáp treo Vinpearl Cửa Hội đã xây dựng gần 5 năm, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, gây bức xúc cho người dân. Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, cử tri Lê Ngọc Tuýnh cũng cho rằng, thời gian thi công Dự án mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò 48 tháng là quá dài, ảnh hưởng nhiều đến phát triển du lịch, vì vậy, cần rút ngắn thời gian để sẵn sàng chào đón du khách đến với thị xã Cửa Lò, đặc biệt là trong mùa du lịch.

Giải đáp vấn đề này, đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, thị xã cũng rất quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án mở rộng đường Bình Minh, dành nhiều nguồn lực và sẽ cố gắng rút ngắn thời gian thi công xuống 36 tháng. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, nên việc đẩy nhanh tiến độ gặp nhiều khó khăn.

Cũng liên quan đến việc phát triển thị xã Cửa Lò, cử tri Hoàng Ngọc Quý (phường Nghi Tân) phản ánh, từ tháng 9/2022, thị xã Cửa Lò có chủ trương giải tỏa các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh để quy hoạch lại khu lâm viên bãi tắm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn Nhà nghỉ 382 thuộc quản lý của Bộ Công an chưa được giải tỏa, tạo ra tâm lý trong các hộ dân, cho rằng, thị xã chưa thực hiện quyết liệt. Vì vậy, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Bộ Công an, Công an tỉnh để sớm giải tỏa Nhà nghỉ 382, bàn giao mặt bằng cho tỉnh, thị xã để triển khai các dự án du lịch lớn trên địa bàn trong thời gian tới.

Phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Lê Huy Được (khối Trung Thanh, phường Nghi Hải) phản ánh, hiện nay có rất nhiều đơn thư khiếu nại còn tồn đọng, chưa được giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, về lĩnh vực giáo dục, cử tri Lê Huy Được cũng đề xuất cần quan tâm, chú trọng đầu tư môn Lịch sử hơn nữa, đặc biệt ở cấp tiểu học và trung học.

Cũng quan tâm đến đối tượng trẻ em, cử tri Võ Hoàng Phượng (phường Nghi Hải) phản ánh về tình trạng hút thuốc lá điện tử ở trẻ vị thành niên. Ông Phượng cho biết, hiện nay, thuốc lá điện tử bằng nhiều hình thức đã tiếp cận thế hệ trẻ, thậm chí xuất hiện ở các trường học, vì vậy, cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời để bảo vệ sức khỏe của các em. Cử tri Võ Hoàng Phượng cũng đề nghị cần sớm có quy định kiểm soát việc mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách người có công với cách mạng, chế độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế... cũng đã được nêu tại cuộc tiếp xúc.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan.